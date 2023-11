„Azért sírtam, mert…” – Kulcsár Edina G.w.M-el közös fotóval reagált az elmúlt napok eseményeire

Azt már megszokhattuk, hogy Kulcsár Edináék háza táján mindig zajlik az élet, az utóbbi időben azonban még a szokottnál is jobban beindultak az események, ami az egykori szépségkirálynőt meg is viselte.

Kulcsár Edina és G.w.M együtt jelent meg a vörös szőnyegen / Fotó: Sandor Bankuti / hot! magazin

Nincs nála jobb

Mint ahogy arról a Bors beszámolt, Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M nemrég elindították a fizetős reality műsorukat az Instagramon, azóta pedig a sztárpár rajongói egyre többen úgy vélik, az immáron háromgyermekes édesanya egyre boldogtalanabbnak látszik. A helyzet pedig csak tovább romlott, amikor a rapper kórházba került, ami szintén megviselte Edinát. Ennek ellenére az influenszer most cáfolta, hogy boldogtalan lenne, amit most egy új, szerelmes fotóval is megerősítette.

Nincs nála jobb férj!

– írta a sztármamai a G.w.M-el közös, vörös szőnyegen készült fotójukhoz.

„Rosszul élem meg, ha ő maga alatt van”

A fotó alatt többen is rákérdeztek a volt szépségkirálynőnél az utóbbi napok megpróbáltatásaira, amire így reagált Edina:

„A realitynk keretében meséltem az érzéseimről őszintén. Azért sírtam, mert Márk éppen akkor tudta meg, hogy nem lett jók az eredményei és maga alá került és magába zárkózott teljesen érthető módon. És az ő érzései rám is kihatással vannak, mert együttérző ember vagyok. Rosszul élem meg, ha ő maga alatt van. Ennyi történt.”

