Krausz Gábor őszinte vallomása: Most már nincs megállás!

A Dancing with the Stars ötödik adása is tartogatott bőven meglepetést és drámai perceket, az összesített szavazatok alapján Krausz Gábor és Marics Peti jutottak be a műsor elődöntőjébe. Ami azt jelenti, hogy a Séfek séfe mestere és gyönyörű táncpartnere nagyon előkelő helyen áll a nézői szavazatok alapján. Kétség nem fér hozzá, hogy a hétről-hétre rengeteget fejlődő versenyző igazi közönségkedvenc lett, hatalmas rajongótáborral. De legnagyobb rajongója kislánya, Hannaróza, aki ki nem hagyna egy adást sem, a televízió előtt szurkol apukájának.

Krausz Gábor rengeteget fejlődött a műsor kezdete óta Fotó: MG

Krausz Gábor: Beköltöztünk a próbaterembe!

Hiába jutott hétről-hétről tovább a TV2 táncos showműsorában a sztárséf, még csak most kezdi elhinni, hogy akár végső győztes is lehet.

- Múlt héten azt hittem, meglegyint bennünket a kiesés szele – árulta el a Borsnak Krausz Gábor. - De nem így lett, T. Danny-ék kerültek oda, amin nagyon meglepődtem, nagyon jók voltak és max pontot is kaptak a zsűritől. Nagyon megkedveltük egymást, Marics Petivel kiegészülve mi vagyunk a keménymag, titkon bízunk is benne, hogy hárman jutunk a döntőbe. De Radics Gigiék is nagyon jók, így van bőven még addig munka. Eddig is rengeteg próbáltunk, de most tényleg olyan, mintha beköltöztünk volna a próbaterembe.

Szombatonként is, az adás után, van egy eufória, de meg sem tudjuk élni, ki sem tudjuk élvezni, mert másnap már jövünk is vissza. Fáradtak is vagyunk, nekem is fárad a testem, egy emelés, ami eleinte hatszor is ment egymás után, most már a másodiknál elfáradok. De most már kitartok, kitartunk, mert volt itt már minden: izomláz, húzódás, betegség, volt, hogy belenéztem arccal Anna könyökébe, na meg neki sok-sok kék-zöld foltja, attól, hogy ráléptem a lábára. Mégis itt vagyunk a döntő kapujában!

Hannaróza játéktelefonján szavaz apukájára

Két próba között kislányához igyekezett pénteken a sztárapuka, Hannaróza most szombaton Gábor szüleinél nézi majd a műsort.

- Szüleim is nagyon szurkolnak, meg persze kislányom is. A játéktelefonján még szavazni is szokott rám, nehogy kiessek. Korábban mondtam, hogy szeretném, ha büszke lenne rám, szerintem ezt már elértem! De én is bárhogy nézem: tíz táncot, tíz koreográfiát tanultam meg, csináltam meg eddig. Elképesztő érzés, hogy a nézők szavazatai alapján az első két helyen vagyunk, amiért nem győzök, győzünk eléggé hálásak lenni. Elégedett vagyok magammal, de most már nincs megállás!