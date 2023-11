Kemény szavakkal illette Zámbó Krisztián Péter Srámeket: "találjon már végre rá saját magára"

Érdekesnek tartom, hogy Péter Srámek mindig azt hangoztatja, hogy nem akar édesapám lenni, de mégis Jimmy dalokat énekel, a színpadon is úgy mozog és öltözködik, ahogyan azt édesapám tette és ő birtokolja apám Mercedes autóját is. Apa rengeteget dolgozott azért, hogy azzá váljon, aki lett és én Srámeknek is csak azt kívánom, hogy találjon már végre rá saját magára. Nagyon durva lenne, ha még a koronát is rátennék az emberek a fejére, de természetesen megértem, ha szeretik és hallgatják őt, mert én magam is tehetségesnek tartom.