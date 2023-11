Olyasmit láthatnak ma este a Dancing with the Stars nézői, amit még soha – Videó

Már javában zajlik a TV2-n a Dancing with the Stars 4. évada, ami az utóbbi hetekben számtalan maradandó pillanattal ajándékozta meg a nézőket, miközben akadtak olyan helyzetek is, amik könnyeket csaltak az emberek szemébe – ilyen volt például az, mikor múlt héten Csuti és a párja, Tóth Katica estek ki.

Csutiék is meglepődtek a kiesésen.

Természetesen ezen a héten is tovább folytatódik a Dancing with the Stars, ráadásul egy retro résszel. A háttérműsor vezetője, Gelencsér Timi pedig előtte elkalauzolt minket a nagy sikerű táncos produkció kulisszái mögé. Sikerült érdekes, izgalmas dolgokat megtudnia a rendezőtől, aki elárulta, hogy a nézők valószínűleg olyan dolgot fognak látni a mai adásban, amit még soha, ugyanis három liftet is bevetnek annak érdekében, hogy a közönség ámuljon.

Itt lehet megnézni a videót, amiben elhangzik pár izgalmas érdekesség: