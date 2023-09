"Ennyi teve nincs a világon!" - Bódi Margóért megőrültek a férfiak Egyiptomban

A Bódi házaspár Thaiföld után Egyiptomot vette be, és ahogy az lenni szokott, maradandó élményeket okoztak a helyieknek. Ezúttal Margó volt az, aki felhívta magára a figyelmet, ehhez pedig nem kellett semmi különöset csinálnia. Ellenben Gusztinak akadt bőven tennivalója, hogy levakarja az arab férfiakat a feleségéről, akinek szépsége annyira megbabonázta a helyieket, hogy a világ összes tevéjét is odaadták volna érte...

Egyiptomban pihent a Bódi házaspár

Bódi Gusztinak és Margónak szüksége volt a pihenésre

Mielőtt még belemennénk az arab férfiak üzleti ügyeibe, kezdjük a történetet az elején. Bódiék ugyanis már régóta tervezgették, hogy Egyiptomba utazzanak, ugyanis az utóbbi hónapokban a nyakukba szakadt a munka. Ennek persze örültek is, de az intenzív nyár után már megváltás volt számukra a pihenés.

– Nagyon vártuk, hogy egy kicsit pihenjünk, úgyhogy ez az egyiptomi vakáció pont a legjobbkor jött. Rengeteget dolgoztunk, fellépésekről fellépésekre mentünk, bejártuk szinte egész Európát. Még Kanadába is hívtak minket, de azt a felkerést már nem tudtuk elfogadni, mert teljesen kimerültünk. Magyarul, nagyon pörgős, intenzív hónapokon vagyunk túl – kezdte a Borsnak a népszerű zenész, aki az élményeikről is beszámolt. Volt is belőlük bőven...

Margó lenyűgözte az egyiptomiakat

Kellett pár nap, mire kellő energia gyűlt össze a házaspárban, hogy a hotel kényelmét hátra hagyják, de ezt bele is kalkulálták az útjukba. Guszti ugyanis a pihenés mellett azzal a céllal utazott a piramisok földjére, hogy elkényeztesse a feleségét, így minden Margó kénye-kedve szerint történt.

Valójában azért utaztunk el, hogy elkényeztethessem Margómat. Ő ugyanis amellett, hogy jött velem a koncertekre, még a házimunkát is megcsinálta minden egyes nap. Úgyhogy most rajtam volt a sor, mindent megtettem, hogy ő pihenhessen

– mesélte Guszti, aki rá sem ismert a feleségére, miután túl voltak a megérdemelt pihenésen. Bevették a sivatagot, s Margó megmutatta, milyen az, mikor egy nőt engednek a volán mögé.

– Az első 4-5 napot szántuk a lustálkodásra, utána pedig belevetettük magunkat a programokba. Tevegeltünk, quadoztunk a sivatagban, és Margó Jeepet is vezetett. Úgy ment, mint a Szállító! Nagyon ügyes volt, egyszer sem fulladtunk le, nem sodródtunk ki, pedig a sivatag kellős közepén, a buckákon mentünk – áradozott a büszke férj, ám akkor még nem tudta, hogy majdnem egy tucat férfivel kell megküzdenie a feleségéért.

Bódi Margóért megőrültek a férfiak Egyiptomban

"Ennyi teve nincs a világon!"

Úgy tűnik, nem csak legenda, hogy az arab férfiak előszeretettel üzletelnek az állataikkal, főleg, ha egy csinos nő megszerzéséről van szó. Bódiék esetében is ez történt, ugyanis Margó szépsége annyira lenyűgözte a helyieket, hogy a világ összes tevéjét odaadták volna érte. Persze, Guszti ezt az üzletet élből elutasította...

Margó egy egzotikus csaj, úgyhogy nem lepődtünk meg, hogy lépten-nyomon meg akarták őt venni. Megszámlálhatatlan mennyiségű tevét adtak volna érte, legalább 10 csávó könyörgött, hogy adjuk el, de mondtam, hogy az én feleségemet a világ összes tevéjéért sem adnám oda. Ennyi teve nincs a világon!

– árulta el a népszerű zenész, aki azóta már belevetette magát a munkába, ám az év végével ismét a pihenésé lesz majd a főszerep.