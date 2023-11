Muszáj volt meglépnie: ezért töltette fel az ajkát Berki Mazsi

A nőiesség egyik meghatározó eleme a természetesen dús ajak. Berki Mazsi vékony ajkakkal született, de megtalálta azt a helyet, ahol olyan szájat kapott, amilyenre mindig is vágyott.

Berki Mazsi örökölte édesapjától a csíkszájat - Fotó: hot! Beauty&Plasztika

– Nagyon vékony csíkszájat örököltem édesapámtól, de anyukámnak sincs túlzottan vastag szája. Ahogy idősödünk, úgy vékonyodik az ajkunk, és ezt már kicsit láttam a sajátomon is. Természetes dúsításra vágytam. Ötödik alkalommal vagyok itt; mindig úgy megyek el innen, hogy tökéletesen elégedett vagyok az eredménnyel – kezdte a hot! Beauty&Plasztikának Mazsi.

Berki Mazsi a fájdalmat is kibírta

Erre a beavatkozásra teljes mértékben igaz az a mondás, hogy a szépségért meg kell szenvedni.

– Ez a kezelés fájdalmas, de mindig kapok két stresszlabdát, amit nyomkodhatok közben. Viszont ahogy végzünk, már nincs semmi fájdalom. Általában egy hétig duzzadtak az ajkaim a dúsítás után, de őszintén, nekem tetszik is az, amikor kicsit nagyobbnak tűnik, szóval én tényleg a kezelés után azonnal elégedetten nézek tükörbe – mesélte.

A szépségért szenvedni kell - ezt Mazsi is tudta - Fotó: hot! Beauty&Plasztika

Mazsi orvosa, dr. Széchenyi Kornél részletesen elmagyarázta, mi történik a beavatkozás alatt.

– A kezelés elsődleges célja a nőiesség kiemelése és az arc harmóniájának a helyreállítása.

Hagyományosan tűvel végezzük, de akinek eredendően dúsabb az ajka, és csak egy pici dúsítást szeretne, annak kanüllel is el tudjuk végezni a töltést. A kanülnek tompa a vége, ezért kevesebb kellemetlenséggel jár, de még ez sem fájdalommentes

– magyarázta a Magyar Esztétikai Orvosok Társaságának elnöke. – Mindkét esetben hyaluronsavat juttatunk az ajakpír alá. Nagyon mélyre nem töltünk, mert akkor az eredménynek nem biztos, hogy természetes hatása lesz, és a bevérzés kockázata is nagyobb. Minden ajaktöltésnél normális, hogy a kezelés után beduzzad a száj, esetleg be is vérzik. Nem kell megijedni, mert ez egy-két héten belül elmúlik. A duzzanatot lehet csökkenteni jegeléssel, viszont a forró italokat és ételeket kerülni kell. Ugyanígy mellőzni kell az alkohol fogyasztását, mert annak hatására még jobban megduzzadhat az ajak. A dohányzás sem javasolt, mert rossz hatással van a mikrokeringésre, ezáltal meghosszabbítja a gyógyulás idejét. Érdemes ajakápolókat használni, amik segítik a gyógyulást. A korrekció és az újratöltés csak a kezelés után két héttel javasolt.