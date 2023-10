Vilmos herceg nagyon kiakadt a Netflixre: undorodik attól, ahogy kihasználják a néhai édesanyját

Vilmos herceget nagyon feldúlták a Netflix sikerszériájának, A koronának a legújabb jelenetei, amelyek szerinte teljesen kizsákmányolják a családját – árulta el a leendő király egyik közeli barátja.

Vilmos rosszul van attól, ahogy a Netflix kizsákmányolja a néhai édesanyját Fotó: AFP

A nagysikerű drámasorozat hatodik és egyben utolsó évada a következő hónapokban két részletben érkezik a Netflixre: az első négy epizód novemberben, míg az utolsó hat pedig decemberben kerül majd fel a streaming platformra. Egy meglehetősen kísérteties csavarral most kiderült, hogy a záró évadban a néhai Diana hercegnő szelleme is feltűnik majd néhány jelenetben, ahol Erzsébet királynővel és Károly királlyal fog beszélni.

A széria ez a fajta csavarja azonban nem talált kedvező fogadtatásra a királyi család tagjai körében, a walesi herceg egyik közeli barátja például úgy nyilatkozott:

Hihetetlenül bántó, hogy a Netflix újra és újra ilyen gusztustalanul kihasználja az édesanyját. Nem fogja megnézni, már most undorodik tőle.

Míg a leendő király kevésbé örül ennek a lépésnek, addig Harry herceg még nem nyilatkozott Netflix döntésről. Bár egyesek nem is várnak negatív reakciót tőle, hiszen a sussexi herceg szorosan együttműködött a Netflixszel két dokumentumfilm elkészítésében is, és a pletykák szerint egy harmadik sorozat is terveznek közösen.

Vilmos cimborája még azt is elárulta, hogy Netflix és Harry kapcsolata nem igazán segített fenntartani a békét a testvérek között.

Vilmos sok minden miatt dühös Harryvel kapcsolatban. A döntése, hogy a Netflixszel dolgozik együtt, akik kíméletlenül kizsákmányolták a családot, biztosan ezek közé tartozik

– idézi a Daily Star a barátot.