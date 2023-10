Vilmos herceg és Katalin már tervezik a következőt

Vilmos herceg és Katalin hercegné mindenki kedvenc házaspárja. Kapcsolatuk olyannyira idilli, hogy mindenki irigykedve figyeli az életüket, és mintaként szolgálnak minden család számára. Mindketten gyönyörűek és egészségesek, és csak úgy süt róluk, hogy mennyire odáig vannak egymásért. Kötelességtudók és visszafogottak, igazi elöljárói az országnak. Három gyermekük bájosabb nem is lehetne, most azonban komoly változások jönnek a gyerekek terén.

Vilmos és Katalin nagyon szeretik egymást / Fotó: AFP

Az utóbbi napokban a brit lapokban egyre többet lehet azt olvasni, hogy az angolok némiképpen elégedetlenek lettek Vilmossal és Katalinnal. Azáltal ugyanis, hogy tavaly elhunyt Erzsébet királynő, Károly lett a király, ám rangban Vilmos és Katalin is előrébb léptek. Az angolok azonban kifogásolják, hogy ennek ellenére mégsem látszik minőségében a változás: nem vállalnak több feladatot és nem jelennek meg másképpen, mint korábban. Sok alattvaló azonban rámutatott arra, hogy Katalin és Vilmos eddig is túlvállalta magát, és mivel három gyermeket nevelnek - ráadásul nagyon jól -, ezért nem várható el tőlük, hogy ennél is többet vállaljanak.

Elkezdhetnek gondolkodni a következőn

Ráadásul egyéb dolgokon is fájhat az álompár feje. György herceg és Sarolta hercegné egy roppant nívós magániskolába járnak, ahol állítólag mindketten nagyon jól teljesítenek. Általános elvárás, hogy a hercegek és hercegnők ne magántanulóként tanuljanak, hanem járjanak iskolába. György herceg nagyon szereti a Lambrook Schoolt, és az is kiderült, hogy jön a vizsgaidőszak. Katalin nagyon ügyel arra, hogy fia a lehető legjobban teljesítsen, elvégre a leendő királynak nagyon sok dolgot kell tudnia - írja a Mirror.

Fontos azonban tudni, hogy a Lambrook School csak 13 éves korig oktat gyermekeket, ezért Katalinnak és Vilmosnak lassan el kell kezdeniük tervezni a következőt. Kérdéses viszont, hogy György továbbra is iskolába fog-e járni, vagy immáron magántanulói státuszra vált.