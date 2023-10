Végre bejelentette az örömhírt Vastag Csaba: összejött, érkezik

Vastag Csaba egy olyan férfi, aki minden korosztály szívét képes elrabolni. Szerelmesek belé a nagymamák és a középkorúak, a kislányok pedig kívülről fújják a dalait. Nagyszerű hangja mellé nem semmi sárm párosul, mindazonáltal nemrégiben bekötötte szerelme fejét, ezért férj lett belőle.

Örömhírt jelentett be Vastag Csaba

Vastag Csaba azonban nemcsak a szerelemben remekel: karrierje is valósággal szárnyal. Most éppen azt jelentette be közösségi oldalán, hogy ma délután debütál új videoklipje, ennek pedig szívből örülnek a rajongók, és valósággal özönlenek a gratulációk.