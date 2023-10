Vasvári Vivien csak úgy ragyog, máris visszanyerte szülés utáni alakját - Fotó

Mint arról a Bors is beszámolt, 33 évesen lett háromgyerekes büszke és boldog anyuka Vasvári Vivien. A modell a születésnapját egy különleges fotósorozattal ünnepelte meg, amin rózsaszín habos ruhában és feltupírozott parókában olyan benyomást keltett, mintha egy életre kelt barbi lenne.

Vivien harmadik gyermeke szeptember elején látta meg a napvilágot, de anyukája már bomba formába is hozta magát.

Nagyon hálás vagyok a Jó Istennek, hogy egészséges, erős kisfiunk született. Csodás 40 perc alatt jött a világra 52cm és 3,4 kg-val, minden percet és minden fájdalmat megért újra az, hogy természetesen hozzam a világra a kisfiunkat. A férjem is minden szempontból támogatott és végig velünk volt, fantasztikus érzés volt megélnie minden pillanatot, így ilyen formában elsőként. Sok puszi nektek és ölelés!

- nyilatkozta Vivien a gyermekáldás kapcsán.

A sztáranyuka pedig legfrissebb instagram-bejegyzéséhez edzőruhát vett fel, majd egy rúdnak támaszkodva mutatott be egy nyújtó gyakorlatot. Ezzel nem csak azt mutatta meg követőinek, hogy rövid időn belül milyen jó formába tudta varázsolni magát, hanem azt is, hogy továbbra is milyen hajlékony maradt.

„Ha ez szülés utáni kép, akkor minden elismerésem. Fantasztikusan nézel ki” – gratulált az egyik kommentelő, amire választ is kapott Vivientől: „Igen”

„Hogy nézhet valaki ilyen jól ki szülés után? Káprázatos vagy, kedves” – dicsérte tovább egyik rajongója.