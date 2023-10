Vállalja a veszélyt! Ukrajnába indul segíteni Gáspár Zsolti

Gáspár Zsolti az utóbbi években sem időt, sem az idejét, sem a pénzét nem sajnálta, ha nehéz sorsú gyerekekről volt szó. Az ünnepi időszakban évről-évre körbejárta a magyarországi kórházak gyerekosztályait, ahová mikuláscsomagokkal érkezett. De vitt már segítséget idősek otthonába és idén egy nagyszabású iskolatáska-adományakciót is szervezett, melynek keretében 5000 iskolaszerekkel megpakolt táskát osztott szét a rászoruló gyerekek között. A Farm VIP gazdája most szintet lép és meg sem áll Ukrajna magyarlakta térségéig. Igaz, a háború kitörése óta nem először segít a harcok áldozatainak, de most először lépi át a határt egy teherautónyi adománnyal.

Gáspár Zsolti Ukrajnába indul... Fotó: Knap Zoltán

„Szenvednek az emberek...”

– A háború kitörésekor egyszer már elindultunk édesapámmal és rengeteg élelmet vittünk a menekülteknek és azoknak a magyar embereknek, akik a határon segítették a rászorulókat.

Már akkor elhatároztam, hogy egy jóval nagyobb rakománnyal is elindulunk és hogy nem is állunk meg a határ magyar oldalán.

Igaz, hogy konkrét harcok nem zajlanak közvetlenül a magyarlakta területeken, de ettől még szenvednek az emberek a háború hatásaitól. Akadozik az élelmiszer-ellátás és ahogy hallom, az energiaellátás sem mindig zökkenőmentes – kezdte a Borsnak Gáspár Zsolti, akit éppen rakodás közben értünk utol, nem sokkal az indulás előtt.

Rogyásig pakolták a teherautót – Fotó: Gáspár Zsolti

„A gyerekek mosolya kárpótol...”

– Hatalmas összefogás eredménye ez a teherautónyi adomány, amivel reggel elindulunk Ukrajnába. Egy amerikai barátom is támogatja a kezdeményezést pénzzel, így rengeteg krumpli és szárazáru került fel a kocsira. Ráadásul vettünk egy pingpongasztalt is, mert szeretnénk, ha a gyerekek el tudnák terelni a figyelmüket a háborúról, ami körülöttük tombol és pusztít – magyarázta Zsolti, aki csapatával külön engedélyt szerzett arra, hogy a rogyásig pakolt teherautóval eljuthasson úti céljához.

Nem volt könnyű a szervezés, hiszen jelenleg nem lehet csak úgy bóklászni egy teherautóval Ukrajna területén.

De megéri a befektetett energia, hiszen kedden láthatjuk az Ukrajnában élő magyar gyerekek mosolyát, ami mindenért kárpótol majd – szögezte le Zsolti gazda.