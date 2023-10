Újabb sztárpár jelentette be: vége a házasságuknak

2023 a válások éve lesz. Csak az utóbbi hetekben több sztárpár is bevallotta, vége a kapcsolatának. A magyar rajongókat sokkolta a hír, hogy Tóth Gabi és Krausz Gábor házassága zátonyra futott, de Nemazalány és Rékasi Zsigmond is szakított a párjával. Hollywoodot pedig Meryl Streep zaklatta fel, miután bejelentette: 45 év házasság után külön utakon folytatják férjével.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Most Lily Allen és férje, David Harbour is csatlakozott a klubhoz. Kiderült, hogy az énekesnő és a Stranger things sztárja már külön élnek. Allen már nem követi férjét az Instagramon (Szoboszlai Dominik szakítása is így derült ki), és legutóbb szeptemberben jelentek meg közösen egy eseményen.

Akkor ünnepelték a 3. házassági évfordulójukat is, amely kapcsán Lily megosztott egy fotót az esküvőjükről, és a következőt írta: "3 éve ezzel a sráccal a második legjobb döntésem, amit valaha hoztam. Az első a ruha volt".

Mint kiderült, már három hónapja külön élnek és alig látják egymást.