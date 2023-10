Újabb sztárbalhé: a magyar énekesnő úgy beleszállt Alekoszba, mint még soha senki

Nagy Alekosz első körben azzal rúgta el a pöttyöst a Romantic két énekesnőjénél, hogy látták, amint a görög botrányhős barátnője cipeli a bőröndöt, miközben Alek vidáman sétálgat mellette. Másnap viszont már konkrét konfliktusba is keveredett a két páros. Előszőr rögtön az indulásnál volt köztük egy kis adok-kapok, amikor az indulás sorrendjét a csapatok cukorkaevő sebessége határozta meg.

Fotó: TV2 Play

„Ilyet utoljára óvodában láttam...”

Már csak Alekoszék és Zsuzsiék majszolgatták az édességet, amikor az önkéntes megmondóember párja, Réka kiszúrta, hogy a két énekesnő az adagjuk egy részét elszórogatták maguk körül. Az egykori villalakó pedig érdekesen reagált a lányok trükkjére… Völgyi Zsuzsi szerint Alekosz egyenesen egy vamzer, aki óvodásként viselkedett. – Értem én, hogy ez egy játék volt, aminek vannak szabályai, de könyörgöm… A két utolsó helyen álltunk, vagyis nagyjából sejteni lehetett, hogy nem sok múlik azon, melyikünk indulhat neki hamarabb a napnak. Nyilván tisztában voltunk vele, hogy Nóri, a kamerák és Alekék is látják, hogy néhány cukordarabot elszórtunk.

Semmi sunyiság nem volt ebben., sőt még rá is játszottunk egy kicsit.

Erre vamzerkédnek velünk!? Ilyet utoljára talán óvodában láttam, de én ott sem csináltam – kezdte a Borsnak Zsuzsi, akinek az sem tetszett, ahogyan Alekosz minősítette őt és Katinkát.

„Nem hittem a szememnek...”

Ugyanakkor az igazi feszültség csak este alakult ki a két játékospár között, amikor Alekosz és Réka hivatlanul benyitottak abba a magánházba, ahol a két énekesnő már szállást kapott éjszakára. – Azt találtam mondani a kamerába, hogy Alekosz egy paraszt és emiatt most elnézést is kell kérnem a földművelésből és állattartásból élő emberektől, hiszen ez a pasi a körmükig sem ér, és egy lapon sem említhető a becsületes kétkezi munkásemberekkel. Sajnos abban a helyzetben nem a megfelelő jelzőt találtam meg, de mentségemre szóljon, nem hittem a szememnek, amikor kiderült, hogy ők ketten simán besétáltak a kapun csak azért, mert az nyitva maradt. Az ott lakó kedves néni beengedett engem és Katinkát, és kérte is, hogy lefekvés előtt zárjuk be a kaput, de Alekoszék megelőztek és már ott is álltak a hálószobánk ajtajában – idézte fel a kellemetlen mexikói pillanatokat Zsuzsi, aki attól félt, hogy a ház tulajdonosa őket is az utcára tessékeli éjnek évadján, ha meglátja a két hívatlan vendéget.

„Neki ez még most sem fog leesni...”

– Az az igazság, hogy csak az isteni gondviselésnek köszönhettük, hogy sikerült szállást találnunk.

Ha a néni meglátta volna, hogy az engedélye nélkül mi még két embert beengedtünk a portájára, szerintem egyszerűen útilaput köt a lábunkra, és mehettünk volna mind a négyen, amerre látunk.

Ezt semmi esetre sem akartuk megkockáztatni, hiszen még a budapesti éjszakában sem sétálgatnék kettesben Katinkával, nemhogy Mexikóvárosban, ahol azért a közbiztonság hagy némi kivetnivalót maga után. Ki merem jelenteni, hogy Alekosz konkrétan veszélybe sodort minket a viselkedésével, és azt is, hogy neki ez még most sem fog leesni... – magyarázta hónapokkal az események után is dühösen az énekesnő.