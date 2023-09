Alekosz kitálalt: valójában ezért csalta meg a barátnőjét, kiderült az igazság

Alekosz mindig is egy kifejezetten érdekesnek nevezhető figura volt, aki botrányt botrányra halmozott a sokak szerint felháborító megszólalásaival. Az évek alatt sikerült szinte mindenkinek beszólnia valamilyen szinten, de érdekes módon ettől csak egyre több rajongója és követője lett, akik mind imádják a híresség polgárpukkasztó, végtelenül egyedi stílusát.

Réka és Alekosz / Fotó: Nagy Alekosz

Október 7-én indul a TV2-n az Ázsia Expressz várva várt következő évada, ami valószínűleg rekordot fog dönteni, ugyanis sokak meglepetésére Alekosz is szerepel benne egy Réka nevű hölggyel, akivel a jelek szerint hol együtt vannak, hol nem, így manapság elég nehéz eldönteni, hogy ők most egy párt alkotnak, vagy sem.

Mondhatjuk, hogy Alekosz és Réka kapcsolata bonyolult

Alekosz nemrég elárulta, hogy nyáron volt egy elég komoly mosolyszünet közte és Réka között, ráadásul többször is megcsalták egymást. A hölgy állítólag összejött egy tanárral, illetve egy bokszolóval is, ez pedig nem igazán tetszett a balhés sztárnak – aki amúgy Réka szerint 4-5 lánnyal is hűtlenkedett, ráadásul az egyik pont a barátnője volt.