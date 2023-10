Könnyeivel küszködve beszélt az igazságról Tóth Gabi: exkluzív videóinterjúban nyílt meg a válásáról

Exkluzív interjút adott a Tények Plusz stábjának Tóth Gabi. A Sztárban Sztár leszek! mestere legújabb daláról, a hétfőn debütált „Átkozott nyár” születéséről beszélt. Gabi őszintén mesélt a dal hátteréről, melyet férjével, Krausz Gáborral való szakításuk időszaka ihletett.

Először beszélt a válásáról és az azt követő, igen megterhelő időszakról Tóth Gabi Fotó: Tények

Mint a kamerák előtt elmonda, úgy ítélkezett a többség a házasságuk vége és a szakítás felett kívülről, hogy nem láttak bele, nem tudták, mit tettek meg Gabiék azért, hogy a kapcsolatukat megmentsék. Noha mindent megpróbáltak, sajnos végül nem jártak sikerrel, és külön utakon kellet, hogy folytassák.

Hiszem azt, és a mai napig kiállok azért, hogy ha valaki nem boldog abban, amiben él, az merjen a szívére hallgatni és lépjen!

– hangsúlyozta a könnyeivel küzdve, hozzátéve: úgy véli, Krausz Gáborral jobb most a kapcsolata, mintha együtt maradtak volna.

Gabi az interjúban kiemelte: a legfontosabb, hogy megbeszélték a dolgokat, Hannarózát pedig közösen nevelik.

A kislányom azt látja, hogy van egy szerető édesapja és van egy szerető édesanyja.

Ezért lett vége Tóth Gabi és Krausz Gábor kapcsolata

– Az ember úgy megy bele egy házasságba, hogy azt örökké szeretné – magyarázta Gabi annak kapcsán, hogy miért lett vége. Tisztázta: van, ami csak rájuk tartozik, a négy fal közé. Az azonban felfedte: az elmúlt egy évük arról szólt, hogy helyrehozzák a kapcsolatukat, elsősorban kislányuk érdekeit szem előtt tartva.

– Nyilván, mikor elkezdett elfáradni ez a kapcsolat, mi is sokkal kevesebbet posztoltunk Gáborral – folyatta.

Dalban mondja el

Az Átkozott nyár c. dal televíziós premierjét egyébként most vasárnap, a Sztárban Sztár leszek! 6. élő show-jában láthatják a nézők. Gabi a műsor extra produkciójaként énekli el a dalt, amiben egy nagy dobásra is készül, ugyanis ő maga is táncolni fog.