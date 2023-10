Nagy bejelentést tett Tóth Gabi: fekete-fehér videón a részletek

Tóth Gabi az elmúlt időszakban számos nehézségen keresztül ment. Augusztus elején jelentették be, hogy válik férjétől, Krausz Gábortól, most pedig egy újabb csapás érte: kórházba került, ami érintette a Sztárban sztár műsorbeli szereplését, valamint egy másik fontos dolgot is.

Tóth Gabi

Azonban a rajongók megnyugodhatnak, ugyanis Tóth Gabi nemrégiben a közösségi oldalán jelentette be, hogy a betegsége ellenére érkezik a legújabb dala, az Átkozott Nyár klippremierje. Az énekesnő követőinek azt is elárulta, hogy mikor láthatják a dalhoz készített klippet.

Jó reggelt! Ma “ÁTKOZOTT NYÁR” DALPREMIER! 18:00-kor hozom nektek a klippel együtt

- írta Instagram-oldalán az énekesnő, aki egy rövid részletet is mutatott a ma megjelenő videóklipből.