Krausz Gábor megszólalt a válásáról: „Ez nagyon sokat segít”- Videó

Mint arról a Bors beszámolt, az egész országot sokkolta Tóth Gabi és Krausz Gábor, amikor bejelentették a válásukat. Sokan úgy vélik, a két híresség tökéletes egységet alkotott, nagy egyetértésben nevelték Hannarózát, problémáknak pedig nyoma sem látszott körülöttük. Mégis valamiért pontot tettek a házasságuk végére.

Krausz Gábor / Fotó: hot! magazin archív

Olyannyira, hogy Tóth Gabi már tovább is lépett, a Fricska egyik táncosával lehet látni mindenhol. Ezzel szemben Krausz Gábor eddig hallgatásba burkolózott, amit a Tények kedvéért most megtört.

- Kicsit átalakult az élet és nehéz újraegyeztetni a napi dolgokat, de hála Istennek a főnökeim és a családom sokat segítenek - vallotta be Krausz Gábor.

A sztárséf eddig nem érzett ahhoz erőt, hogy elvállalja a Dancing with the Stars műsorba a felkérést. Most azonban úgy érzi, hogy eljött a megfelelő pillanat.

- Talán… Másoktól kérdeztem, azt mondták, hogy annyira kiszakította őket a valóságból, meg más megvilágításba helyezte a dolgokat és az életüket, így úgy voltam vele, hogy ha már ennyiszer hívnak, akkor biztos okkal hívnak. Valószínűleg van valami keresnivalóm itt, úgyhogy elvállaltam – árulta el Krausz Gábor, aki a több hetes próbák után igazoltnak érzi mások véleményét.

Azt érzem, hogy igaz az, hogy tényleg kiszakít a hétköznapi problémákból. Azalatt a másfél-két óra alatt semmi másra nem koncentrálok, csak a táncra. Ez nagyon sokat segít.

- zárta sorait a sztárséf.