Szakítása kellett ahhoz, hogy megérkezzen a műsorba a Tv2 énekese?

A Bors először számolt be arról, hogy a Sztárban Sztár leszek! énekese, Karapancsev Kristóf kedvesével közös megegyezés alapján véget vetett a kapcsolatának, pedig korábban minden tökéletesnek tűnt. Az énekes saját bevallása szerint elhanyagolta kapcsolatát, ez is vezethetett a szétváláshoz. A fiatal énekesnek viszont a műsor miatt most nem olyan az élete, hogy beleférjen egy újabb kapcsolat.

Karapancsev Kristóf még nem áll készen egy következő kapcsolatra (Fotó: TV2)

Nem nyitott semmire, csak a munkára

Kristóf a szakítása után nagyon gyorsan össze kellett szedje magát és teljesen rá kellett hangolódjon a felkészülésekre. Számára most nem is létezik más, csak a műsor és a vele járó rengeteg munka.

– Jelen pillanatban nem fókuszálok másra, csak arra, hogy jó produkciókat tudjak a színpadra vinni. Nem hinném, hogy készen állnék arra, hogy valakivel bármiféle kapcsolatba kezdjek. Sok-sok megkeresést kapok, de nem ilyen jellegűeket. Csakis olyanokat, amik a műsorral és a produkciókkal kapcsolatosak – vallotta be Kristóf, akin meg is látszik a rengeteg munka gyümölcse.

Karapancsev Kristóf hatalmasat énekelt a színpadon (Fotó: Mate Krisztian)

A szakításból merítkezett?

Karapancsev Kristóf hatalmas meglepetést okozott legutóbbi produkciójával a Mestereknek és a közönségnek is. Sam Smith bőrébe bújva alakult át Majka versenyzője, ami annyira jól sikerült, hogy ő lett a nap győztese. Ez azért nagyon meglepő, hiszen amikor Kristóf a világhírű rapperré, Eminemmé alakult át, akkor nagyon rezgett a léc és közel is állt a kieséshez. De úgy látszik, sikeresen felülemelkedett a nehéz heteken és igazán megérkezett a műsorba. Az biztos, hogy egy ilyen érzelmes produkcióhoz kellett valamiből merítenie Kristófnak, ami nagy valószínűséggel a szakítása volt.