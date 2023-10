„Számolom a napokat, hogy visszakapjam az életenergiámat” – Nehéz időszakot él át a Kanadába költöző Gömöri András Máté

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Gömöri András Máté és Polyák Lilla nyáron úgy döntöttek, hogy Kanadába költöznek. A házaspár azután hozta meg ezt a nehéz döntést, hogy Mátét felvették a Seneca College színész szakára, amivel a világot jelentő deszkák már csak egy karnyújtásnyira lesznek a kigyúrt színésztől. A döntés miatt felmondtak az Operettszínházban is, ami mindkettejük számára nagyon nehéz volt, de muszáj volt megtenni.

A házaspárnak még nagyon új helyzet, de nem bántak meg semmit sem Fotó: hot! magazin

A páros azóta időről időre friss hírekkel jelentkezik, nemrég például kiderült, hogy máris hazatértek egy villámlátogatásra, valamint az is, hogy sikerült egy megfelelő és biztonságos új otthont találniuk. A színész most egy újabb hosszabb poszttal jelentkezett be Torontóból, a Lillával közös fotó alatt pedig kifejti, hogy hogy éli meg a külföldre költözést, valamint a versenyére való felkészülést is.

„Gyönyörű Őszünk van. Minden ház Halloweenbe öltöztetve, a sárga és a piros elképzelhetetlen árnyalatai rikítanak a parkokban, miközben minden nap gyűjtögetem a lépéseket. Ő pedig minden nap grammoz és lépdel velem… A főiskolán reading week van, de ez csak még több beadandót és próbát jelent… Szombaton újra verseny, ezúttal a Niagaránál. A hangulatom borzasztóan hullámzó, ahogy a különböző nemzetek pékségei előtt az ezerféle Pumpkin Pie-ok illata ostromol”

– kezdte bejegyzését, majd így folytatta:

Az edzések jól mennek, de számolom a napokat, hogy visszakapjam az életenergiámat. Hosszú volt ez az év, amit minden mellett felkészüléssel töltöttünk, de hálás vagyok, mert semmi nem kényszerített kiszállásra. Méltó befejezést érdemel ez a szakasz. A munkát beleteszem, ez nem kedv kérdése. Értük és magamért… Lássuk, mennyi van még benne

– zárta gondolatait a színész.