Szájtetoválás az új divat: ezeknek a hazai sztároknál már van

A tetováltatás új szintet lépett az elmúlt években, most már nem az a menő, ha valaki olyan helyre varrat, ahol mindenki láthatja. A új trend, hogy az ajak belsejébe viszik be a festéket... Itthon az első fecske Tóth Andi énekesnő volt, aki az angol Yummy, vagyis a fincsi szót tetováltatta a szája belsejébe. A beavatkozás jól sikerült, már ha azt vesszük, hogy egy pár hétig látszott, mert aztán nyomtalanul el is tűnt, felszívódott.

Tóth Andi a szája belsejébe tetováltatott (Fotó: Tóth Andi / Instagram)

Fájdalmas?

Az ajkak belső oldalán rengeteg idegvégződés található, gondoljunk csak bele, milyen fájdalmas, ha étkezés közben véletlenül beleharapunk a saját szánk belsejébe... Az embernek a könnye is kicsordul tőle. A tetoválóművészek szerint azonban ez a terület sem rosszabb, mint bármelyik másik a testünkön, személye válogatja, hogy bírják a tűket. Vannak kétméteres, izmos alakok, akik sírnak végig, amíg felkerül a bőrükre a minta, de láttak már olyan ötvenkilós nőt is, aki rezzenéstelen arccal ülte végig azt a hat órát, amíg a teljes hátát kivarrták. A szájtetoválásnak egyetlen hátulütője lehet: a nyálkahártyából könnyebben felszívódik a festék, így nincs rá garancia, hogy fél év múlva még mindig ott lesz.

Életreszóló döntés a tetoválás (Fotó: IvanRiver / Shutterstock)

Imádják a celebek

Tóth Andi példáján felbuzdulva egyre több hazai híresség áll be a sorba. Nemrégiben a divatmodell, Budavári Fülöp döntött úgy, hogy a szájába engedi a tűket, az eredmény egyébként nem is rossz:

Fülöp a "mocskos" szót tetováltatta a szájába (Fotó: iamfulop / Instagram)

A sorban a legújabb versenyző Young G Béci és kedvese, Norina, ők párosan látogattak el egy tetoválószalonba, és mindketten a szájuk belsejébe kérték a mintát. Ők egymás nevét varratták magukra, illetve magukba. Hogy a tetkó vagy a kapcsolatuk lesz időtálóbb, ez még rejtély, hiszen a nyáron majdnem szakítottak egymással. Végül azonban sikerült megtalálniuk újra a közös hangot.