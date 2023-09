Young G Béci és Norina magukra tetováltatták egymás nevét, az igazán durva azonban az, hogy hova!

Noha kis hazánkban az idei év eléggé viharosra sikeredett, már ami a sztárpárok magánéletét illeti, gyakorlatilag egymást érték a szakítások és a válások, úgy tűnik, mintha Young G Béci és Mészáros Norina állná a sarat. Sőt, nem is igazán értik, miért dobják be annyian a törülközőt. Pedig korábban már az ő házuk tájáról is érkeztek aggasztó hírek, nyár közepén eléggé úgy tűnt, hogy válságba került az ő kapcsolatuk is, kiváltképp, miután Béci olyanokat posztolt, hogy "Utálom az életem, soha többet nem akarok másnak megfelelni! Soha! Ennyi volt! Egyedül maradtam, egyedül is voltam, egyedül is leszek!" De őket nem olyan fából faragták, hogy az első adandó alkalommal feladják – láthatóan elkezdtek küzdeni egymásért és a kapcsolatukért.

Norina és Béci kapcsolatában is vannak hullámvölgyek, ők azonban kitartanak egymás mellett Fotó: Szabolcs László

Pedig aztán szegény Béciéket mintha az ág is húzná: hol a rapper betegszik le, hol Norinát kell műteni, hol szerelmük gyümölcse kerül kórházba, ők a sok nehézségben is valahogy megtalálják a jót – és persze egymást. Most alighanem annak jelképeként, hogy igenis együvé tartoznak, igen extrém döntést hoztak: bevállaltak egy közös tetoválást, no de nem is akárhova!

Béci Insta-videójának tanúsága szerint ő is és szerelme is új mintával bővült, egymás nevét viselik magukon. Sokan ugyanakkor nem fogják látni, mert a szöveg mindkettejükön eléggé speciális, már-már intim helyre került: az ajkuk belsejére. Azt elárulhatjuk: az ilyen helyre készített tetoválások különösen fájdalmasak, azaz igencsak megkönnyezhették a végeredményt.