„Sokszor annyira sajnálom őket” – Szabó Zsófi őszinte vallomása Tóth Gabiról és Tóth Andiról

Ahogy azt a Bors már megírta, hosszú évek csendjét törte meg Szabó Zsófi, ugyanis közel 10 év után nagyinterjút adott, melyben féltve őrzött magánélete mellett celebtársai is szóba kerültek.

Szabó Zsófi őszintén vallott a magánéletéről Fotó: YouTube

A csinos tévés annak ellenére, hogy kamerák kereszttüzében éli az életét, magánéletét igyekszik megóvni a nyilvánosságtól, így most mindenkit meglepett azzal, hogy egy mélyinterjút adott Hajdú Péternek. A sztármami ugyanis már 9 éve nem tett még csak hasonlóst sem, a beszélgetés során pedig mások mellett az is kiderült, hogy mindig tudatosan reagál az őt ért kritikákra, így az is egy döntés a részéről, ha éppen nem reagál.

Megtanultam nem kiállni magamért, mert akkor minden egyes nap ki kéne állnom. Abba a gödörbe esnék, mint Gabi vagy Andi.

Szabó Zsófi ezzel a mondatával pedig Tóth Gabira és Tóth Andira utalt, akik mint tudjuk elég gyakran osztják ki a kommentelőket, majd úgy folytatta a gondolatmenetét:

Ők minden egyes nap kiteszik az Insta-sztoriba, lereagálják, felszólalnak. Ez egy ördögi kör. Sokszor annyira sajnálom őket, és csak azt kívánom, bár ne reagálnának. Velem ugyanez történik, ami velük, csak én csendben vagyok hosszú évek óta

– mondta a műsorvezető a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban.