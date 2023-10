"Se enni, se beszélni nem tudtam" - A kórházi ágyról vallott állapotáról Opitz Barbi szerelme

Bombaként robbant ma a hír, hogy Opitz Barbi kedvese, Serleg Albert kórházba került. A fiatal zenész egy Instagramon elérhető történetben osztotta meg, hogy egy kórteremben fekszik és infúzióra kötötték, ám arról mélyen hallgatott, hogy pontosan mi történt vele. Nem csoda, hogy azonnal beindultak a találgatások, és páran már azt feltételezték, hogy esetleg egy újabb családi balhé miatt szorult Albert orvosi kezelésre.

Meg kellett műteni Opitz Barbi szerelmét. (Fotó: Nagy Zoltán)

Meg kellett műteni

A Bors elérte Albertet, aki a kórházi ágyán fekve mesélt az állapotáról, tiszta vizet öntve a pohárba. Kiderült, egy gennyes kelés nőtt a torkára, ami napról napra nagyobb lett, így az operáció elkerülhetetlenné vált. A gennyes területet ki kellett vágni!

- Túl vagyok a műtéten, köszönöm. Körülbelül harminc percen keresztül tartott, érzéstelenítőt kaptam, de nem altattak el. Szerencsére most már jobban vagyok, de se enni, se beszélni nem tudtam, inni is alig. Még három napig bent fognak tartani, sőt, a mandulámat is ki akarták venni, de azt már nem engedtem. Az sokat jelentett, hogy Barbi tegnap meglátogatott, és ma is jön, már alig várom - mesélte a Borsnak Albert, akinek a hangján még lehetett érezni, hogy nincs száz százalékos állapotban, meg kell erősödnie.

Viharos a kapcsolatuk

A két fiatal sosem tagadta, hogy a szerelmük leginkább egy érzelmi hullámvasútra hasonlít, többször is szakítottak, ám végül visszataláltak egymáshoz, mára pedig úgy tűnik, elvonultak a viharfelhők románcuk egéről. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy Barbi a műtét után azonnal a kórházba sietett, hogy a kedvese mellett legyen, és ma is meg fogja látogatni.

Kíváncsian várjuk, mit hoz számukra a jövő!