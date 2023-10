Hatalmas a boldogság: érkezik a baba a TV2 sztárjánál

A TV2 ma este startoló sikerműsora, a Dancing with the Stars egyik profi táncosa, Baranya Dávid Instagram-oldalán jelentette be, hogy első gyermekét várja szerelmével.



Radics Gigi a táncpartnerével Baranya Dáviddal / Fotó: Tv2

Dávid és fogorvos szerelme, dr. Nagy Patrícia januárban kötötte össze az életét, házasságukat pedig hamarosan egy közös gyermek születésével pecsételik meg! Így mondhatni nem is lehetne boldogabb a szerelmes pár.

Baranya Dávid szívmelengető bejelentését ide kattintva tekinthetitek meg.

„Mi hárman” – írta megható fotójához a profi táncos.

„Aztaaaa!!! Hatalmas gratula!!!” - gratulált Pásztor Anna.

A Dancing with the Stars versenytársa, Radics Gigi csupán egy imádkozó kézzel és fehér szívvel fejezte ki örömét. Stana Alexandra pedig piros szívet és szívecskés smileyval reagált.