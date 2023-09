Már el is költözött a férje Sydney van den Bosch-tól

Sikeres, szép, és boldog – a legtöbben ezt gondolhatják Sydney van den Boschról, a TV2 Szerencsekerék című műsorának sztárjáról, aki az új évadban a Dancing with the Starsban is versenyezhet. És bizony igazuk is van, ám a látszat néha csal – ez az ő esetében is többször bebizonyosodott. A tavalyi év egészségügyi megpróbáltatásai után az elmúlt hónapok ismét komoly kihívások elé állították Sydneyt: olyan magánéleti válságot kellett megélnie, amilyenre egészen biztosan nem vágyott. Ma már tudja, nem volt más választása, mint hogy elválnak a férjével, Egerszegi Tamás labdarúgóval, akivel féltve őrizték a magánéletüket a nyilvánosságtól.

Sydney van den Bosch mostanra jól van, de úgy érezte, muszáj kimondania: ennek a kapcsolatnak vége

(Fotó: Kliszek Antal / hot! magazin)

– Most már mondhatom, hogy jól vagyok. Azt gondolom, hogy ha valaki meghoz egy döntést, akkor abból nincs visszaút. A halogatás nagymestere vagyok; minden új dologtól rettegek, ami szokatlan, ami meglepő, amire nem tudok felkészülni. Szeretek mindent elgyakorolni, de ezt nem lehet – magyarázta a hot! magazinnak a Szerencselány.

A válás egyik oka: Elfejlődtünk egymás mellett

Sydney nem most kezdte érezni, hogy valami nem működik köztük a férjével; sokat gondolkodott, amire eljutott oda, hogy megfogalmazzon magában egy kőkeménynek tűnő mondatot.

– Azt, hogy „Igen, valóban elválok”.

Csak azt éreztem, hogy valami nem jó, és azon járt az eszem, hogyan lehetne megjavítani. De aztán rájöttem, hogy ezen már nem lehet javítani.

Minden probléma esetén a megoldáson dolgozom, és ezen hiába dolgoztam – ecsetelte a korábbi szépségkirálynő.

Érdekes a kapcsolatuk. Sokáig házasokként is külön éltek, mert Tamást vidékre szólította a munka. Aztán tavaly összeköltöztek, és minden jónak tűnt. De ez csak délibáb volt.

– Elfejlődtünk egymás mellett. Két teljesen különböző ember vonzhatja egymást az elején, de a későbbiekben ez már sajnos nem működik. Két olyan embernek, akiknek teljesen más a véleményük, már okoz némi fejtörést, hogyan éljenek együtt – fejtegette Sydney.

Az egykori boldogságuk már a múlt ködébe vész (Fotó: timeapictures.com / hot! magazin archív)

„Szeretjük egymást, közös a múltunk”

Az élet nagy rendező, ez most is bebizonyosodott. A labdarúgó ugyanis Kozármislenybe szerződött, így a szétköltözés is megoldódott.

– Az idő, a helyszín, a tér adta magát, csak úsztam az árral. Be kellett vallanom magamnak, hogy azt érzem: tovább kell lépnem ahhoz, hogy még messzebb juthassak – elmélkedett Sydney, aki még sosem volt ilyen szituációban. – Ha az ember szakításról beszél, akkor azt képzeli, hogy ott tányértörés, káromkodás, veszekedés zajlik. Itt ez nem volt. A legnehezebb úgy hozni meg egy döntést, hogy ülünk egymással szemben, szeretjük egymást, közös a múltunk, talán részben a jövőnk is a két kutyánk miatt – ez még nincs letisztázva –, és ki kell mondanunk olyan dolgokat, amiken nem tudunk változtatni. Sokkal nehezebb így egy válás, mint ha haragudnánk egymásra. Harag egyikőnkben sincs. Minden korábbi kapcsolatomban volt ok, de itt csak az elhidegülés. Keresem, hogy mi vezetett idáig, de az a legbosszantóbb, hogy nem tudok megfogalmazni konkrétumot. Az biztos, hogy Sydney egy elképesztően unalmas ember, és elválni is unalmasan fog – zárta gondolatait a TV2 sztárja.

Rengeteg feladat Munka szempontjából sorra teljesülnek Sydney álmai, a legutóbbi felkérés időzítése mégis meglepetésként érte. – Megfogalmaztam magamban, hogy nem bírom tovább, véget kell vetnem ennek, egy nap múlva pedig csörgött a telefonom egy mentőövvel: szerepelhetek a Dancing with the Starsban! Régi álmom volt, és a lehető legjobbkor jött, ennél jobb forgatókönyvet el sem tudok képzelni. Szerencsétlen szerencsés vagyok – mondta a Szerencsekerék szerencselánya.

Díjeső Az elmúlt időszakban szinte minden szakmai díjat bezsebelt, amire vágyott: egy év alatt háromszor szavaztak úgy az emberek, hogy abban a versenyben, amiben elindult, ő a legjobb. – Büszke vagyok ezekre. Plusz minden olyan televíziós műsort is megkaphattam, amire vágytam. Közben viszont a magánéletem tönkrement.