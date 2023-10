„Még sztár is lehet belőle” – érdekes bókot kapott Szandi a nyaralásán

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Szandi és férje, Bogdán Csaba nemrég szomorúan jelentették be, hogy véget ért egy álom utazásuk, ami egy földközi hajóút volt. A házaspár most a Mokkában mesélt nem mindennapi élményeikről.

Szandinak nagy jövőt jósoltak a turistatársai Fotó: TV2

A sztárpár az utazásuk során érintette Spanyolországot, Franciaországot, Olaszországot, valamint Máltát is. A TV2 stúdiójában elárulták, hogy a lélegzetelállító óceánjáró Nápolyból indult, majd oda is tért vissza.

Olyan, mint egy nagy város és egyáltalán nem olyan elérhetetlen álom

– mesélte Szandi csillogó szemekkel a 7200 fős hajóról, amin a teljes ellátás mellett még olyan élmények is a szolgáltatás részei voltak, mint a színházi előadások vagy a tematikus white party estek. Illetve a karaoke sem maradhatott ki az esti bulikból, ahol a magyar énekesnőnek igencsak nagy sikere volt, többen is megjegyezték neki, hogy akár még „sztár is lehet belőle”.

Este hívták, hogy menjen a karaoke klubba, mert még sztár is lehet belőle

– mesélte mosolyogva Szandi férje, mit mondtak kedvesének, miután részt vett egy medencés karaoke bulin.