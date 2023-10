Szandi és férje közösen jelentették be, hogy vége

Szandi és férje már hosszú-hosszú évtizedekig teszik boldoggá egymást. Igazi idilli házasság ez, amelyre sok magyar példaként tekint fel. Kitartóak, hűségesek, és nincs olyan akadály, amit ne tudnának együtt legyőzni. Felneveltek három csodálatos gyermeket, és mindig maradt idejük a romantikára.

Szandi és férje már hosszú ideje teszik boldoggá egymást

Szandinak régi álma volt, hogy egyszer elmenjen egy luxus hajóútra. Sok hírességnek nagy vágya ez, ami nem is meglepő. Ha valakik, akkor a hírességek azok, akik nagyon keményen dolgoznak, éppen ezért meg is érdemlik, hogy néha luxus körülmények között pihenjék ki a fáradalmakat. Szandi és férje befizettek egy földközi hajóútra, és minden pillanatát élvezték. Az énekesnő most azonban szomorúan számolt be arról, hogy a kalandjuk véget ért, mert a hajó elérkezett a célállomásra: