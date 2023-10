Nagy bejelentést tett Szandi álmai házáról

Szandi bizony minden magyar kedvence. Még kislány volt, amikor megismertük. Amikor a Kislány, kezeket fel! című dala és klipje megjelent, az egész ország ropta a tüneményes kislánnyal, és azóta is nagy favorit ő honfitársaink körében. Azóta azonban már felnőtt, családanya lett, aki gyakran számol be élete nagy eseményeiről.

Szandi nem is lehetne boldogabb / Fotó: Markovics Gábor

Egy édesanyának mindig is sokat jelent az a ház, ahol gyermekeit felnevelte, és amely a családi fészekként funkcionált. Éppen ezért Szandi álmai otthona az a ház, ahol most is laknak, és sosem felejt el hálát adni az épületnek azért, mert jól szolgálja a famíliát.

- Ma 25 éve, hogy beköltöztünk a házunkba. Az esküvőnk után ide jöttünk haza és születésük után a gyermekeinket is ide hoztuk haza.

Itt nőttek fel és a sok év alatt megtöltöttük szeretettel, gondoskodással, humorral, nevetéssel, ízekkel, illatokkal és olykor verítékkel teli munkával. Igazi otthon, ahová mindig jó megérkezni, ahol mindig megnyugvást találunk.

Mint minden évben, idén is megünnepeljük egy tortával, amit ma sütöttem, mert fontos, hogy megbecsüljük azt, amink van és hálásak legyünk azért, hogy itt és így élhetünk - írta Szandi.