Liptai Claudia párkereső műsorokról vallott: „Huszonévesen lehet, hogy elvállaltam volna"

Ma este 20:00-kor elstartol a minden eddiginél izgalmasabbnak ígérkező taktikai párkereső reality, a hétköznap esténként jelentkező Szingli vagy svindli. Liptai Claudia a VIASAT3-on műsorvezetőként lavírozik majd a szerelmet kereső Tápai Andi és egy csapat férfi között, akikről nem lehet tudni, hogy melyikük szingli és melyikük svindli. A versenyzők között ugyanis akadnak olyanok, akik párkapcsolatban élnek, ám a fődíjért küzdve ennek ellenkezőjét akarják elhitetni Andival. A forgatási élményeiről, Andival való kapcsolatáról, s következő színházi szerepéről is mesélt Claudia a Bors felkeresésére.

Liptai Claudia műsorvezetőként segít megtalálni a szerelmet Tápai Andreának / Fotó: VIASAT3

Horvátországban forgatott Clau

– A reality nem újdonság nekem műsorvezetőként, de ez még a társkeresők műfajában is újszerű tematika. Itt tényleg az élet írta a forgatókönyvet, reggelente a stáb sem tudta még, mi fog történni aznap. Az sem véletlen, hogy Horvátországban, Dubrovnikban forgattunk. Egy ilyen festői miliőben máshogy viselkedik az ember. Tökéletes helyszín az ármány és szerelem átélésére, megjegyezném, nem véletlen, hogy a Trónok harca sok jelenetét is itt forgatták!

Nekem mindez persze azzal járt, hogy egy hónapra teljesen ki kellett szakadnom az otthoni életemből. Nagy kihívás volt, de abszolút megérte.

Andival barátnők lettek

Nemcsak forgatási élményekkel gazdagodott, de egy barátsággal is: a műsor főszereplője, a szerelmet kereső Tápai Andi személyében.

– Régóta vágyam volt, hogy egy műsor kapcsán igazi barátság alakuljon ki, de eddig valahogy sosem volt meg a kémia. Andi személyében azonban egy fantasztikus emberre találtam. Szerintem sokan fogják szégyellni magukat, akik előítéletekkel álltak hozzá, és a műsorban most rájönnek, hogy milyen is valójában. Egy tetovált amazon, hosszú, sötétbarna hajjal. Bevallom, én is kellemesen csalódtam, mikor rájöttem, milyen intelligens, érzelmes, elegáns, talpraesett nő. Fantasztikus, ahogy a kialakult szituációkat kezelte, hiszen a játék során kapott hideget, meleget, sokan a szemébe hazudtak. Én nem bírtam volna a helyében lenni. Azt is nehéz volt megállnom, hogy a fiúkat ne csapkodjam meg néha… – vallott nevetve a műsorvezető, aki természetesen tudta, hogy ki az, aki hazudik, s ki az őszinte.

Claudia régi vágya vált valóra: barátnők lettek az általa vezetett műsor főszereplőjével Fotó: VIASAT3

„Szívesen fogadom a tanácsokat, nem vagyok strucc"

Claudia a forgatások alatt egyfajta szárnysegédként próbálta Andi útját terelni.

– Anélkül, hogy elárultam volna, hogy ki svindlizik, arra ösztönöztem sokszor Andit, hogy gondolja újra a napi történéseket, ne féljen új esélyt adni egy-egy fiúnak. A baráti társaságomban is csak óvatosan merek tanácsot adni, azt vallom, hogy a kéretlen prókátorkodás sosem szerencsés. Sok esetben az a segítség, ha csak meghallgatom az illető gondolatait. A döntésüket pedig kutya kötelességem elfogadni, nem hánytorgatom fel, ha utólag kiderül, hogy nekem lett volna igazam.

A magam részéről általában szívesen fogadom a tanácsokat, nem vagyok strucc, nem dugom a fejem a homokba. Hiszek a pszichológiában és az önfejlesztésben

– ismerte el a családanya.

Tápai Andrea egy csapat jóképű férfi közül választ végül egyet Fotó: VIASAT3

„Huszonévesen lehet, hogy elvállaltam volna"

Bár sokan szkeptikusak, Claudia vallja, hogy igenis lehetséges szerelmet találni egy ilyen műsorban vagy akár internetes társkeresőn.

– Semmi gond azzal, ha valaki akár huszonévesként társkereső oldalon próbálkozik, mint ahogy azzal sincs baj, ha valaki a harmincas évei végén elvállal egy ilyen műsort. Le a kalappal Andi előtt, hogy bevállalta. Hozzá kell tenni, épp az élete egy olyan szakaszában volt, hogy szüksége volt valami újra.

S hogy Claudia vállalna-e egy ilyen műsort?

− Mai fejjel azt mondanám, hogy nem! Nem tudnám az érzelmeimet így kitárni ország-világ elé. De huszonévesen lehet, hogy elvállaltam volna…

– gondolkozott el Claudia, aki a forgatással telt nyár után visszatért a színházba és gőzerővel próbál, többek között a Hölgyválasz című darabra:

– Életemben nem készültem még szerepre annyit, mint erre. Napi 4-6 órát táncolok, nagyon komolyan veszem a felkészülést. Amikor pedig majd nem próbálok, akkor a Szingli vagy svindlit fogom nézni esténként! – tette hozzá nevetve.