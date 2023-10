Már a színészek is G.w.M-et kritizálják: sosem lesz nagy előadó

Hónapokkal ezelőtt indult Azahriah és G.w.M botránya, amikor az énekes a YouTube-csatornájára felöltött videójában darabokra szedte Kulcsár Edinát a válása és az új párkapcsolata okán. Később G.w.M egy vele folytatott beszélgetés során egy igencsak meggondolatlan, ám annál őszintébb kijelentést tett. Kulcsár Edina férje azt mondta Azahriah-ra:

Eljátssza, hogy mekkora szakértő, holott egy hugyos

Fotó: Szabolcs László

Innentől kezdve nem volt megállás, folyamatosan ment az adok-kapok. Hatalmasat szólt az a beszólás is, amit G.w.M intézett a riválisához, amikor késő este egy az Instagram-oldalán indított élő bejelentkezésben fakadt ki. Egy ideig próbálta figyelmen kívül hagyni, hogy a követői folyamatosan erről kérdezik, de volt egy pont, ahol besokalt. Nem tudta visszafogni magát és vérszemet kapott.

Lekornyikáltál 20 évet, aztán csak falunapok jutnak

– írta az egyik hozzászóló, mire G.w.M teljesen kifordult magából és arra kérte feleségét, szedje össze a lakásban található összes slusszkulcsot. Ezzel akarta bebizonyítani, hogy ő is ér annyit, mint Azahriah. Ez nem volt elég a számára, újabb ütést próbált bevinni annak a zenésztársának, aki teltházas koncertet adott a Papp László Sportarénában.

A ruhatáram annyi, mint egy Papp László profit!

– mondta akkor, bár valljuk be, a tehetség nem mérhető drága ruhákban. G.w.M valamiért mindig hangosabb volt ebben botrányban, talán azért, mert a saját követői is rendszeresen beleálltak és azzal cukkolták, hogy falunapokon lép fel. Volt, aki érdekes becenevet aggatott rá, amikor falunapi vattacukor gengszter zenésznek nevezte őt.

Ilyen egy igazi mélyütés

Most egy ismert színész is csatlakozott azokhoz, akik előszeretettel rúgnak bele G.w.M-be. Nem ez az első eset, hogy Kembe Sorel a Tik Tok-csatornáján mondja el, mit gondol a hazai sztárokról. Röviden kifejtett megjegyzései hol elgondolkodtatók, hol kifejezetten gonoszkodók. Utóbbiakat az U.S.A-ban népszerű stand-up egyik ágazatára a roast-ra építi, ahol övön aluli, ugyanakkor vicces, valós tényeken alapuló dolgokat mond.

Sorel a videó elején felvázolja, hogy a Halott Pénz, Azahriah és G.w.M közös vonása, hogy mindannyian szintet akarnak lépni. Míg az első két előadó 2024-ben a Puskás Ferenc Stadionban teltházas koncertre számít és valószínűleg így is lesz, addig G.w.M-nek kevesebbel kell beérnie - szúrta ki a Ripost.

G.w.M pedig a budapesti Akvárium klubban tervez koncertet 2024-ben 1250 fizető vendégben reménykedve. Nagy eséllyel meglesz neki is

– jelentette ki Sorel, ehhez pedig nagy eséllyel semmit sem kell hozzáfűzni…