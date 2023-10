Kulcsár Edina kemény szavai Nagy Melanie-ról: esze ágában sincs rá hasonlítani

Minden ember abban bízok, hogy az az ember, akinek kimondja a boldogító igent, élete legnagyobb szerelme. Sajnos azonban ez első alaklommal nem volt így Kulcsár Edinánál. Bár a Csutival való kapcsolata sokáig tökéletesnek tűnt, sőt rendszeresen hangoztatták is, hogy a őket az ég is egymásnak teremtette, csakhamar kiderült, hogy a dolgaik nincsenek rendben. Bizonyára megpróbálták megjavítani a kapcsolatukat, ez azonban nem sikerült, és kimondták a válást. Edina még el sem hagyta a férjét, máris rátalált élete igaz szerelme, a híres gengszter rapper: G.w.M. Csuti azt állította, hogy Edinának már akkor is volt valakije, amikor együtt voltak, s sokan arra gyanakodnak, hogy ez a valaki a rapper.

Kulcsár Edinának eszébe sincs hasonlítani Melanie-ra / Fotó: Nagy Zoltán, TV2

G.w.M elhagyta gyermekeinek anyját, Nagy Melanie-t, majd hivatalosan is felvállalták Kulcsár Edinával, hogy ez egy mindent elsöprő szerelem, és hogy ilyenben csak kevés embernek van része. A hírességek gyakran posztolnak közös képet és videót, amelyben bemutatják, hogy mennyire szerelmesek egymásba.

Azt a Bors szúrta ki, hogy furcsa változások történtek Kulcsár Edinán. Küllemét tekintve ugyanis egyre jobban kezd hasonlítani G.w.M exére: szőke lett a haja, és a stílusa is megváltozott. Ez azonban nemcsak nekünk tűnt fel, hanem a rajongóknak is. Edina ugyanis nemrégiben egy fotót posztolt magáról, amelyben elmondta, hogy 7 hónapos lett a kiskutyájuk. A fotón Edina haja szőke, mire az egyik kommentelő megkérdezte:

Egyre Melánisabb vagy. Nem tudom, miért, régen is voltál szők.e de valahogy G.w.M mellett Melanie 2nek tűnsz kinézetre

- írta.

Ezt maga Kulcsár Edina sem hagyhatta szó nélkül, és azonnal reagált is az őt ért vádakra. Rámutatott arra, hogy esze ágában sincs hasonlítani egy olyan nőre, akivel a volt férje együtt volt, és akivel nem működött a kapcsolatuk. Azt is elmondta, hogy sok nő szőke, Melanie-val pedig ők ketten nagyon eltérő alkatok.

