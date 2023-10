Döbbenetes videó került ki Krausz Gáborról, hogy volt képes erre?

Jövő héten indul a TV2 nagysikerű táncos showműsorának negyedik évada. Szokás szerint tíz híresség lép a színpadra majd profi táncostársaik oldalán, hogy megmutassák, ők 2023-ban a táncparkett ördögei. Idén Krausz Gábor is harcba száll gyönyörű profi partnerével, Mikes Annának.

Felkészültnek érzik magukat Gáborék. Fotó: TV2

Nemrég, lapunknak adott interjújában elmondta, úgy érzi, készen állnak az élő adásra. Rengeteget készültek, szinte a táncterembe költöztek. Talán ennek is köszönhető, hogy néha belefér egy kis bolondozás is.

Krausz Gábor most megmutatta, hogy twistelni már tud, nem is akárhogy. Instagram oldalára feltöltött videóját követői egyből imádták, sorra jönnek a dicsérő kommentek. Vannak azonban vicces, komolyabb hozzászólások is:

Gáborkám, ha így haladsz, lepipálod a fricskagyereket is, aranyoskám

– írták számára, utalva ezzel azon pletykákra, hogy habár még el sem váltak hivatalosan Tóth Gabival, az énekesnő már elvileg új szerelemre is talált a Fricska táncegyüttes egyik tagjának oldalán.

Krauszunk nagyon szexi vagy, az a popsi mozgás!

– dicsérte egy másik. Volt olyan is, aki egyenesen a táncparkett ördögének nevezte, de akadt olyan, aki inkább tanácsot adott neki: lazuljon el, és könnyebben megy majd neki – de rengetegen meglepődtek, és nem értik, hogy képes ilyen táncmozdulatokra.

Akárhogy is, egy biztos: a séfet rendkívül sokan támogatják, és nagyon várják már, hogy élőben láthassák október 14-én, hogy mit is tud kedvencük a táncparketten.