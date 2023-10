Szenvedélyek viharában: elszabadult a féltékenységvonat a kőgazdag fiatalok között

Szenvedélyből és heves érzemekből még mindig nincs hiány a TV2 nagy dobásában, a Rich Kids-ben most sem, a fiatalok tényleg kitesznek magukért. A nézők pedig imádják, hogy a valóságshow szereplői mindig előrukkolnak valamivel. Most éppen két párost is szemügyre vehetünk, miközben elragadja őket a lila köd, azaz a féltékenység baljós árnya. És mielőtt arra gondolhatnánk, hogy a hercegi pár, azaz Csabi és Leti között állna a bál, ennél sokkal cifrább a történet.

Metta csak milliárdosokkal, és nála idősebbekkel randizik Fotó: TV2

A keddi adásban láthattuk, ahogyan Metta és a női szívek ismerője, Schmuck Andor randizott, és a találka nem várt módon jól sikerült.

– Rögtön nagy volt köztünk az egyetértés, mindketten úgy gondoltuk ugyanis, hogy egy komolyabb vacsora elfogyasztása akár kellemetlen pillanatokat is eredményezhet.

Mi van például, ha véletlenül leesszük magunkat vagy a fogunk közé szorul egy darab hús?

– Valljuk be, ez nem túl vonzó. Ezért csak gyümölcssalátát ettünk, ami mellé én elkortyoltam egy pohár uborkás limonádét. Nagyon tetszett, hogy Andor annyira nyitott, semmilyen elvárása vagy prekoncepciója nem volt velem kapcsolatban. Azt egyelőre nem árulhatom el, hogy pontosan hogy váltunk el, de az biztos, hogy egy nagyon tartalmas estét töltöttünk együtt – mesélte a randi után Metta, aki, ahogy az adásból is kiderült, másnap újra találkozott a sármőrrel. Nem is akármilyen apropóból! Egy esküvői fotózásra invitálta a lelkes politikust, Schmuck Andort, aki igent mondott a felkérésre, hiszen a politikus jókora tapasztalattal bír, ami a házasságokat illeti: kétszeresen is elvált.

Metta letiltotta a koszorúslányokról Andort

Azonban amikor több, gyönyörű koszorúslány megjelent a politikus mellett, Metta kezdte félteni a pozícióját, és rászólt:

Nem akarom, hogy velük foglalkozzál Andor, ne a többi lányt nézd!

– szólt a férfira a féltékenységtől túlfűtött Metta.

Aurél féltékeny PSG Ogli7-re

Nem ilyen konszolidált szavakkal, és egyáltalán nem ilyen helyzetben, de mégis féltékenységről volt szó Csabi és Aurél helyzetében is, aki egy kerti party-ra invitálta régi cimboráját, akivel együtt imádják az órákat és a luxusautókat. Aurél meghívta barátnőjét is, akivel éppen most békült ki, de ahelyett, hogy a lánnyal foglakozott volna, Csabit vette elő, miért nem fordít rá sokkal több időt, mint régen.

Olivérrel vagytok együtt folyton, velem sehová sem mész már. Állandóan együtt lógtok

– szólt barátjához a 19 éves Aurél, de Csabi értetlenkedve állt a beszólás előtt.

– Nem mehetek együtt Olival sehová? Majd veled is megyek nyaralni, de sohasem hívsz! – vágott vissza a hidrogénezett hajú Csabi. A fiúk további kakaskodását, és Mettéák évődését is nyomon követheted többek között a TV2 csatornáján a késő esti, 22: 25-ös idősávban, a Kőgazdag Fiatalok adásaiban.