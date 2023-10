Idegen férfi oldalán került nehéz helyzetbe Sydney van den Bosch

Évek óta dédelgetett álma vált valóra Sydney van den Bosch-nak, amikor alig néhány hónappal ezelőtt felkérték szerepelni a Dancing with the Stars-ba. Az egykori szépségkirálynőről sokan azt gondolnák, lámpaláz nélkül áll majd a táncparkettre a kamerák kereszttüzében, ám ez közel sincs így.

Sydney van den Bosch és profi táncpartnere, Ádám Csaba között hamar kialakult az összhang, de hogy működnek majd együtt a táncparketten? (Fotó: Szabolcs László)

„Introvertált személyiségként ez nagyon nehéz”

– A modell szakmából adódóan sokan azt gondolhatják, hogy komfortosan mozgok ebben a szerepben is, viszont igencsak nehézséget okoz, hogy el tudjam engedni magam és szabadon megéljem a nőiességemet is a táncparketten – árulta el a Borsnak Sydney, akinek a műsorban profi táncpartnere, Ádám Csaba szlovák Országos Bajnok lesz. Bár a kölcsönös szimpátia azonnal kialakult, a tanár szerepbe bújó férfinak volt dolga Sydney-vel a táncpróbákon: le kellett lazítania a szép nőt!

– Csaba is éppen az előbb említett lazaságot hiányolja belőlem.

Igyekszem dolgozni az ügyön, de introvertált személyiségként nagyon nehéz egyszerre összpontosítani egy idegen férfi oldalán a koreográfiára, a kamerákra, úgy, hogy mindeközben szexi is legyek.

A fotózások alkalmával nincs ekkora közönségem, ráadásul többnyire évek óta a megszokott stábom vesz körbe – vallotta be Sydney, akit nemrég még a Szerencsekerék című TV2-es kvízműsorban láthatott a közönség. A Szerencselány nem titkolt vágya volt visszatérni a stúdióba, ahová jóformán beköltözött a kvízműsor forgatásakor.

Kabalával vudúzta meg a táncparkettet

– Egy kis titkos akció is kapcsolódik nálam a műsorhoz: mivel a Szerencsekeréknek is ez a stúdió adott otthont, így babonából elrejtettem egy apróságot az épület egy titkos szegletében, hátha ezzel bevonzom a műsort, és a Dancingnek köszönhetően vissza kell jönnöm érte! Szerencsére így is lett, ráadásul a „kabala” is meglett – súgta meg lapunknak Sydney, aki a Mokkában nemrég elárulta: lelkes diákként a legjobbra törekszik, és állandóan kérdez a párjától, hogy hogyan lehetne még tökéletesebb egy-egy lépés, kitartott póz.