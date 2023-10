A TV2 magabiztosan vezeti a főműsoridős nézettségi versenyt

A június kivételével az év minden hónapjában a TV2 nyerte a nézettségi versenyt főműsoridőben a 18-59 évesek körében.

A piacvezető pozíció elérésében és megtartásában kiemelkedő szerepe volt a TV2 tavaly októbertől adásba került saját gyártású műsorainak is, hiszen döntő többségük idősávjuk legnézettebb műsora lett.

• Az őszi szezon egyik nagyon várt műsora a Bachelor - A Nagy Ő volt Árpa Attilával, mely nézettségi szempontból rendkívül sikeres eredménnyel zárult, és mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+) hatalmas elsőséggel lett idősávja legnézettebb műsora.

• A kaland-realityk táborát erősítette tavaly ősszel az Ázsia Expressz és a Farm VIP is, melyek szintén toronymagasan nyerték az idősávjukat mindhárom kiemelt korcsoportban.

• A Kasza Tibi vezetésével megújult Szerencsekerék továbbra is hatalmas népszerűségnek örvend, az elmúlt évben sugárzott 3. és 4. évad is kiemelkedő eredménnyel és idősáv-elsőséggel zárult mindhárom kiemelt korcsoportban.

• A vetélkedők sorát gyarapította tavasszal a közel 30 év után visszatérő Zsákbamacska, melynek premier epizódja azóta is vezeti a 2023-as műsortoplistát mindhárom kiemelt korcsoportban.

• A fikciós sorozatok világában méltó helyet talált magának a Hazatalálsz, melynek első évada vitathatatlan sikert aratott, hiszen átlagosan mindhárom kiemelt korcsoportban többen választották, mint az idősávjában látható egyéb műsorokat.

• A hétvégi show-műsorok közül a Sztárban sztár sikeresen zárta a 9. évadot, de a jelenleg adásban lévő és a hétvégén már élő show-val jelentkező Sztárban sztár leszek! is hasonlóan szép eredményekkel büszkélkedhet. Ezzel egyik műsor sem talált eddig legyőzőre saját idősávjában.

• 2023 őszén már az 5. évaddal van adásban a Séfek séfe, mely szeptemberben átlagosan szintén nyerte az idősávját mindhárom kiemelt korcsoportban.

• Az idei őszi szezon egyik nagy meglepetése volt a Kőgazdag fiatalok – Rich Kids Hungary, a reality ugyanis különösen népszerű a fiatalabb 18-49 éves korcsoportba tartozó nézők körében, de a másik két korcsoportban is idősávja legnézettebb műsora lett szeptemberben.



Mindemellett, az elmúlt egy évben a TV2 reggeli és esti infotainment műsorai is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Idén szeptemberben a főműsoridős Tények és az azt követő Tények Plusz is mindhárom kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora volt. A hétköznap reggelenként adásban lévő Mokka és Mokkacino pedig továbbra is őrzik vezető pozíciójukat szeptemberben.



Az eltelt egy éves időszakot megvizsgálva elmondható, hogy a TV2 magabiztosan átvette a vezetést a nézettségi versenyben, és az idei őszi szezonban tovább nyílik az olló a TV2 javára a két nagy csatorna párharcában. Szeptemberben a TV2 teljes napon és főműsoridőben is toronymagasan nyerte a nézettségi versenyt mindhárom kiemelt korcsoportban. A főcsatorna kiemelkedő eredményei pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy a TV2 Csoport is megőrizte piacvezető pozícióját a csatornacsaládok versenyében, és első helyen végzett szeptemberben mindhárom kiemelt korcsoportban.

Másfél éve indult a TV2 Play Prémium, mára pedig a szolgáltatás minden nagy műsorterjesztőnél (Antenna Hungária, Yettel, Magyar Telekom, DIGI, Vodafone, DirectOne) elérhető és bizonyos csomagok részeként kerül értékesítésre. Kizárólag itt látható a Mozi+, a Moziverzum, a Spíler1, a Spíler2, a TV2Kids kábelcsatornák visszanézhető tartalomkínálata. A tervek szerint várhatóan 2024. januártól pedig újabb tartalmak érkeznek a felületre.



Elismerésre méltóan teljesítenek a TV2 Csoport digitális felületei is. A TV2 Play már több mint 1.4 millió regisztrált felhasználóval rendelkezik. Az előző naptári évben a konkurenciát felülmúlva több mint száz millió videóindítást produkáltak a platformok, az elmúlt egy évet tekintve pedig szintén száz millió feletti videóindítással büszkélkedhet a cégcsoport digitális platformja. A TV2 Play elmúlt egy évben végrehajtott fejlesztései pedig azt biztosítják, hogy a jövőben még ezeket a számokat is felül tudják múlni. A fejlesztések részeként sikeresen elindult a TV2 Play Zéró, aminek előfizetői már reklámmegszakítás nélkül nézhetik kedvenc műsoraik videóit. A Telekom és a Vodafone rendszerén keresztül pedig már TV applikációként is elérhető a TV2 Play, a TV2 Play Prémium felhasználói számára.