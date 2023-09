Két hét és táncparkettre lép Sydney van den Bosch, mégsem megy neki minden

Sydney van den Bosch és profi táncpartnere, Ádám Csaba hatalmas lelkesedéssel, izgatottan várja, hogy október 14-én elrajtoljon majd a Dancing with the Stars negyedik évada. A pár mindkét tagjának ez lesz az első alkalom, hogy táncparkettre lépnek majd ebben a showműsorban, hiszen mindketten most csöppentek bele ebbe.

Mindkettőjüknek új tapasztalat a Dancing with the Stars Fotó: Bors

Csaba három hónapja még Szlovákiában volt profi táncos, aztán egy hónappal ezelőtt hívták a műsorba, hogy Sydney oldalán remekelhessen hétről hétre. Ennek ellenére nem fél, mivel állítja, hogy kezdő pára alázatosan áll a tánchoz, mint szakmához, aki érzi, mit kell csinálni, könnyű vele a munka. Ez köszönhető annak is, hogy Sydney nagyon maximalista.

Reggel nyolctól estig száz kérdéssel bombázom, de csak azért, mert a legjobbat akarom nyújtani. Megmutatja, mit és hogy csináljak, de én még erre is rá tudok kérdezni, például hogy hova tegyem a kezem, merre fordítsam az arcom

– mesélte a TV2 stúdiójában a modell, aki nagyon hálás Csabának, mert rendkívül türelmes vele. Habár csak most ismerték meg egymást, mára már összecsiszolódtak és egy hullámhosszra kerültek. Ez nem meglepő, hiszen napi 4-5 óra táncpróbájuk van. Fontos volt köztük a bizalom kiépítése, mivel Sydney nagyon félt az emelésektől és a sérülésektől.

Nagyon féltem a sérülésektől, mindenki mondta, mindig milyen fontos a nyújtás és a bemelegítés. Ahhoz képest, milyen intenzíven táncolunk, jól vagyunk egészségégügyileg. Ráadásul én nem vagyok egy nagyon sportos csaj, de lekopogom, nincs izomlázam sem

– jegyezte meg mosolyogva Sydney.

Csaba szerint látszik a modellen, hogy nagyon akarja ezt az egészet, ennek ellenére valami mégis nehezére esik neki: a ritmus. Állítják, amíg Csaba számolja az ütemet, a próbák során minden rendben van, azonban ahogy bekapcsolják a zenét, nem megy túl jól a dolog. A másik pedig, ami szintén nem könnyű Sydney-nek az az, hogy nem ő kontrollál.