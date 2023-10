Gömöri András Máté brutálisan kigyúrta magát, rá sem lehet ismerni - Fotó

„Ha az ember az életvitelén változtatni akar, akkor érdemes a környezetét is rendbe tennie” - tartja a mondás, amihez Gömöri András Máté a jelek szerint úgy ragaszkodik, mintha a bibliája lenne... A színész, aki az elmúlt években a színpadot edzőteremre cserélte, megszállottan emelgeti a súlyokat, hogy minél jobb helyezést érjen el az úgynevezett „naturál testépítő” viadalokon. Ezek a megmérettetések azoknak szólnak, akik nem szednek hormonokat tömegnövelésre, vagyis tisztán versenyeznek.

Nagy fogyás

András és a felsége, Polyák Lilla színésznő nemrégiben úgy döntöttek, hogy a tengerentúlon kezdenek új életet, Kanadában telepedtek le. A színész házaspár a jelek szerint igen jól érzi magát az új környezetben, Lilla táplálkozási tanácsadó vizsgát tett, így a munkájuk ismét közös pont úgy, mint a kezdetekben az Operettszínházban. A kiegyensúlyozottság árad belőlük, nyilvánvalóan ennek is köszönhető, hogy Gömöri teste megint csúcsformában van. A színész egy csúnya bokatörés után kezdte meg az újjáépítést, arra, hogy megint versenyezni tudjon, még az orvosok is mindössze 3 százalékot adtak. Ez Andrásnak pont elég volt. A teste egy év alatt elképesztő változáson ment keresztül. De minek is beszélni róla, elég megnézni az átalakulásról készült fotót, íme:

Banyatank

Az eredmény sokakat lenyűgözött, a színész Instagram-oldalának követői közül azonban többen is kiszúrtak még valami óriási változást: míg az első képen egy hatalmas Baby Yoda üldögél András lába mellett, a kigyúrt fotóján már egy úgynevezett „banyatank” árválkodik a sarokban. Tudják, ez az a kerekes kiskocsi, amit jellemzően idős asszonyok húznak maguk után a piacon. András követői hahotázva nevettek ezen és többen felvetették a legfontosabb kérdést is: ha valaki testépítő és többszáz kilókat emel, mégis miért jár banyatankkal bevásárolni? Válasz ez eddig nem érkezett, a megfejtés talán az lehet, hogy egy natúr testépítőnek elképesztő mennyiségű húst kell megennie ahhoz, hogy ilyen izmai legyenek, és elképzelhető, hogy a nyers csirkemellek néha nehezebbek, mint maguk a vassúlyok.... Ki tudja?