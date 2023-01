Sokkoló fotó! Tele van lila foltokkal a kigyúrt magyar színész háta

A sármos magyar színész a hivatása mellett pár éve testépítéssel is foglalkozik. De nem csak hobbiból, hanem versenyszerűen is, élete lett ez a sportág. Olyan komolyan foglalkozik a színházi előadások és próbák mellett a testedzéssel, hogy 2021-ben a natural kategóriában világbajnok is lett.

Tavaly pedig még az Erőemelő Országos Bajnokságban is elindult Gömöri András Máté, de a verseny és pár nappal a 30. születésnapja előtt súlyos balesetet szenvedett, eltört a lába.

Mindenkinek vannak olyan időszakai, amikor képes magának "növeszteni” egy-egy betegséget, a mozgásszervi problémák is felhívják valamire a figyelmet, amivel foglalkozni kell. Jó, ha elfogadjuk, hogy vannak rosszabb életszakaszok, de nem szabad belefetrengeni és beleragadni

- mondta akkor a Borsnak.

Sokkoló látvány

Amikor a kórházból tolókocsis képet posztolt, rajongói frászt kaptak. De a Budapesti Operettszínház sztárja szerencsére hamar felépült a sérüléséből, visszatért a színpadra és újra el kezdte az edzéseket is. Visszaszerezte a sérülés előtti formáját és nem titkolt vágya, hogy erőemelésben a csúcsra törjön. De most megint szívükhöz kaptak a rajongók. 24 óráig elérhető Instagram sztoriban mutatta meg, hogy tele van hatalmas lila foltokkal a háta. Szerencsére nincs szó újabb sérülésről, csupán izmai regenerálása végett, a masszázs egyik kiegészítőjeként, köpölyözésen volt.





Tudta-e?

A köpölyözés egy nagyon régi gyógymód. Vákuum hatására a bőrt beszívja a köpölyöző harang, aminek következtében az érintett területen kitágulnak az erek, fokozódik a véráramlás, ami segíti a salakanyagok lebomlását, illetve azok eltávolítását. Ennek következtében duzzanatok, kék és lila foltok keletkeznek, de akár ki is pirosodhat a bőr. A harangokat maximum 15 percig lehet egy helyen hagyni, ha azonban már az idő letelte előtt kék foltok keletkeznek, vagy leesnek a harangok, akkor be kell fejezni a kezelést.