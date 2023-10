Gólyahír: új taggal bővült Katalin hercegné családja

Megszületett Katalin hercegné testvérének, James Middletonnak és feleségének, Alizee-nak az első gyermeke, így a kis György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg kapott egy új unokatestvérét, a walesi hercegnő pedig ismét nagynéni lett.

Katalin hercegné már nagyon várta az újabb unokatesó érkezését Fotó: © Twitter

James Middleton és felesége, Alizee Thevenet az Instagramon jelentette be egy megható poszttal, hogy az első babájukat várják. Most pedig nagyon úgy tűnik, hogy a csöppség már meg is érkezett, ugyanis többen is látták a családot Londonban sétálni.

Azt egyelőre még nem tudni, hogy pici kislány vagy kisfiú, illetve azt sem, hogy milyen nevet kapott a szüleitől. James és Alizee még 2021-ben házasodtak össze, az angol lapok pedig úgy vélik, hogy a nő az elmúlt hetekben adhatott életet a kicsinek, mivel a múlt hónapban James még egy édes, terhespocakos fotót posztolt feleségéről házassági évfordulójuk alkalmából - írja a Mirror.