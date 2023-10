Fogott Shakira átka? Ijesztő balesetet szenvedett Gerard Piqué

Nem akármilyen baleset szenvedett Gerard Piqué, Shakira ex-férje. A focista, aki a Barcelona és Manchester United csapatánál is játszott, és spanyol válogatott is volt, épp a rajongóinak indult aláírást adni, amikor az eset történt. Nem figyelt, hova lép, így sikeresen lesétált a színpadról. Az amúgy elképesztően magas, 194 centis sportoló egy másodperc alatt tűnt el egy gödörben, ami két méternél is mélyebb lehetett, mivel teljesen elnyelte őt.

Gödörbe esett Piqué. Fotó: AFP

A történteket valaki videóra is vett, amit meg is osztottak az X-en (korábbi Twitteren). A meglepődött focidrukkerek szerencsére boldogan észlelték, hogy az ijesztő esés után Piqué teljesen rendben van, nem sérült meg. Sőt... A spanyol még viccelődött is a bakijával, azt mondta, egy varázslatot mutatott be.

A közösségi médiában feltűnt videót követően egyből elkezdtek viccelődni az esettel követői. Egyesek szerint az év esését mutatta be, de volt olyan is, aki szerint elképzelhető, hogy Shakira majd erről is dalt ír, ahogy a válásukról is tette.

Piqué a baleset napján éppen Mexikóban turnézott, ahol a kispályás fociliga amerikai verziójának bevezetésén dolgozik - írja az OrigoSport.