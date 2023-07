Fekete Dávid bevallotta: Fontos, hogy szeresse a gyerekeket...

Fekete Dávidtól még 2021-ben vált el felesége, Regina. A napokban az egykori Megasztáros előtt új lehetőségek nyíltak, miután a Győri Járásbíróság úgy határozott, hogy elhagyhatja otthonát és Győrben szabadon mozoghat. Talán a szerelmi életében is új fejezet nyílik. Fekete Dávid a Borsnak el is mondta, hogy mit is keres egy nőben és készen áll arra is, hogy valaki elcsábítsa.

– Jelenleg nyitott vagyok! Randizok, de még senki nem csavarta el a fejemet – kezdte a Borsnak az énekes. Dávid azt is elárulta, hogy rengeteg üzenetet kap. A választottnak sokkal komolyabb feltételeknek kell megfelelnie, mint régen, mert nemcsak az ízlése, de az élete is megváltozott a férfinek.

Bár klisésen hangzik, hölgyek terén nem feltétlenül a külső a legfontosabb. Sokkal jobban számítanak a belső értékek. Fontos, hogy milyen hozzáállása van az élethez, melyek a prioritásai. Nyilván felelősséggel tartozom a két pici gyermekem iránt, így az is fontos, hogy elfogadja a fiúkat és tudjon azonosulni velünk. Persze a szeretetet nem lehet ráerőltetni senkire, de ez határozottan egy jó pont.

– összegezte az énekes, hogy mik azok a szempontok, amelyek számítanak neki.

Dávid attól sem zárkózik el, ha egy másik egyedülálló szülő mellett találja meg a boldogságot. Határozottan kijelentette, hogy ő is igyekezne elfogadni jövőbeli párja gyermekeit, akiket sajátjaként kezelne.

Dunaújvárosi munkahelyén fogadott minket Fekete Dávid. Fotó: Bors Bánkúti Sándor



Otthonában is sokszor meglátogatta egy titokzatos hölgy



Mint azt korábban megírtuk, Fekete Dávid győri lakásában többször is meglátogatta egy ismeretlen nő. A románcot a szomszédok buktatták le, akik jelezték, hogy egy szőkésbarna hölgy többször is meglátogatta az üzletembert. A szemtanúk beszámolói szerint a fiatal nő pénteken és szombaton szokott vendégségbe érkezni és gyakran előfordul, hogy ott is alszik.

– Egyszer láttam őket itt a ház előtt ölelkezni. Látszik rajtuk, hogy szerelmesek. Csendben, feltűnés nélkül élik az életüket. Messziről látszott rajtuk, hogy ez nem csak egy kaland, hanem hosszútávra terveznek. Remélem így is lesz és sikerül Dávidnak megúsznia a börtönt és tiszta lappal új életet kezdhet – mondta a neve elhallgatását kérő szomszéd. A valóság azonban az, hogy bármennyire szimpatikus a nő a szomszédoknak az nem jelent garanciát arra, hogy folytatódik a románc.