Eszenyi Enikő elárulta a fiatalsága titkát

Hétről hétre láthatjuk, milyen fantasztikus formában van a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő. Eszenyi Enikő mérhetetlen tehetségéhez kétség sem férhet, de most a tánctudását is megcsillogtatja a TV2 Dancing with the Stars című showműsorában. Bámulatos, hogy milyen fiatalosan mozog: alig hihető, hogy túl van a hatvanon! Sokan kíváncsiak a titkára, amiről most lerántotta a leplet.

Eszenyi Enikő elárulta a fiatalságának titkát (Fotó: TV2)

– Mindenkinek ajánlom, hogy mozogjon, ha csak kicsit is: megéri.

Egy hosszabb séta csodákra képes.

Nagyon sok kedves üzenetet kaptam hölgyektől és uraktól, hogy erőt adtam a táncommal, és motiválom őket; ez is volt a célom. Ha rendezek, akkor elég sokat ülök, és ez az, ami a legveszélyesebb! Ezért most, amikor Prágában dolgoztam, próba után mindig hatalmas sétákat tettem a városban. Nagyon imádtam! Otthon is szoktam tornázni, de előfordul, hogy fitneszteremben is megfordulok. Ami viszont állandó, azok a hosszú séták – kezdte a hot!-nak Enikő, majd azt is elárulta, milyen praktikákat vet be azért, hogy fiatalos legyen az arcbőre. – Van egy nagyon jó „gépem”: amikor túlnő az uborkánk, és nagyon nagy lesz, kettévágom, és beindítom az „uborkagépet”.

Ezt berregtetem az arcomon. A hatás csodálatos, feszesíti a bőrt.

Enikő meghazudtolja a korát (Fotó: hot! magazin)

„Gondoskodó nőként sokszor kedveskedek neki”

Sokan nehezen találják meg a közös hangot a fiatal korosztállyal, de a művésznőnek ez sem okozott problémát. Partnerével, Hegyes Bercivel az első perctől kezdve megvolt a kölcsönös szimpátia, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresek legyenek a parketten.

Berci nagyszerű táncos, remek ember,

harmonikusan próbálunk az első perctől kezdve.

Ha fáradtak vagyunk, kicsit nehezebben megy, de általában ezen is vidáman átlendítjük magunkat

– ecsetelte a színházi rendező, aki több közös tulajdonságot is felfedezett önmaga és táncpartnere között. – Abban is hasonlóak vagyunk, hogy figyelünk a másikra. Berci mindig megveszi az ásványvizeket, hogy ne nekem kelljen cipelni a próbára, de többször kaptam apró ajándékokat is. Az első adás alkalmával is egy kis meglepetés várt az öltözőben, ami nagyon megható volt. Berci egy igazi úriember! Ám ez a figyelmesség kölcsönös: gondoskodó nőként sokszor kedveskedek neki szendvicsekkel, kávéval.

Amikor vásárolok, már tudják, mi Berci kedvence

– mosolygott.

A próbák előtt van idő egy kis viccre is (Fotó: hot! magazin)

„Nagyon hasonló a humorunk”

A figyelmességen túl Enikő észrevette, hogy a munkához való hozzáállásuk is azonos: mindketten kitartóan dolgoznak, és szeretik azt, amit csinálnak. A próbákon mindig jó hangulatúak, ezt pedig szeretnék megmutatni a követőiknek is.

Nagyon élvezzük a TikTok-videók felvételeit; olyan nekünk, mint a gyerekeknek a játszótér!

Kreatív kikapcsolódás, amin keresztül hírt tudunk adni magunkról azoknak, akik kíváncsiak ránk és követnek minket; ezzel szeretnénk meghálálni a felénk áradó szeretetet – árulta el Enikő. – A közös munka alatt az is kiderült, nagyon hasonló a humorunk, imádjuk az állatokat, és – ami a legfontosabb – mindketten nagyon szeretjük az édesanyánkat.

A legsikeresebb táncpartner Hegyes Berci mindhárom korábbi évadban szerepelt – nem is akárhogy! Az első évadban Gelencsér Tímeával emelhette a magasba a győztesnek járó kupát, a második szezonban Nagy Rékával táncolt, akivel az ötödik helyezést érték el, míg a harmadik évadban Csobot Adél volt a partnere, akivel szintén az első helyig menetelt.