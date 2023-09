Komoly balesetéből felépülve a képernyőn tér vissza Eszenyi Enikő

Hamarosan újra kinyílik a TV2 stúdiójának ajtói, és negyedik alkalommal teszik próbára tánctudásukat sztárjaink a Dancing with the Stars táncos showműsorában. A nagy sikerű táncversenyben Eszenyi Enikő olyan oldaláról mutatkozik meg, amit eddig még nem láthattunk – írja a Ripost. Sokak nagy örömére, ugyanis a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész-rendező az utóbbi években nem vállalt még csak hasonló szereplést sem, hiszen az elmúlt évtizedekben a színház töltötte ki minden idejét.

Hegyesi Berci oldalán lép a táncparkettre Fotó: TV2

Fél évvel ezelőtt szenvedett súlyos balesetet

Az igazgatói posztja után egy éven át nem lehetett hallani róla, majd a kecskeméti színházba a Cirkuszhercegnő című előadás rendezőjeként tért vissza a színház világába. Szakmaisága máig megkérdőjelezhetetlen, így az elmúlt három évben több színháztól kapott megbízást. Budapestre a Játékszínben tért vissza tavasszal, ám nem alakult szerencsésen a munkája, mert február 22-én balesetet szenvedett a Csodálatos vagy, Júlia! című darab fotóspróbáján. A művésznő szerencsétlen esésének „köszönhetően” csuklóját szilánkosra törte, azonnal megoperálták, az előadást pedig elhalasztották.

A történtek után napokig nem adott hírt magáról Eszenyi Enikő, majd végül márciusban a közösségi oldalán jelentkezett be a Műcsarnokból, ahol egy kiállításon vett részt édesanyjával. A színésznőnek rengeteg csodálója van, nem csak a nézők soraiból, hanem kollégái között is szép számmal vannak, akiknek köszönetet mondott a sok támogatásért, szeretetért, amit a balesete utáni időszakban kapott. Videójában állapotára is kitért, hangsúlyozta, hamarosan folytatja a próbákat.

A színésznő hosszú kihagyás után tér vissza október ben a képernyőre Fotó: Szabolcs László

Hegyes Berci oldalán teszi próbára magát

Azóta eltelt fél év! A színésznő felépült, és kihasználta a nyári hónapokat, aktívan töltötte az elmúlt időszakot. Közösségi oldalán magánélete egy-egy momentumába is szívesen enged betekintést, ám arról – érthető módon – mindvégig hallgatott: óriási visszatérést tervez, no, ezúttal nem a színpadra, hanem a tévé képernyőjére.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész, rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a 2023-ban Európa színésze nem is akárki oldalán, ugyanis profi táncpartnere, Hegyes Berci, 24-szeres magyar bajnok, a magyarországi Dancing with the Stars első és harmadik évadának győztesével vág a versenynek, hogy megcsillogtassa, a táncban is tehetséges. Időközben már a többi versenyzőtársával megkezdték a felkészülést, hogy igazán lenyűgöző produkciókkal lépjenek majd a Dancing with the Stars táncparkettjére október 14-én.