Vissza a gyökerekhez! Újra edzéseket tart Schobert Norbi, hamarosan pedig diéta-tippekkel is előrukkol. A fitneszguru élete felfordult az elmúlt években. Végül nem adta fel, feleségére és hitére támaszkodva újra talpra állt.

„Megvoltak az első edzések"

Norbi nehéz időszakon van túl, 2021 nyarán sztrókot kapott, életmentő műtéten esett át, s lelkileg is mélypontra került. Nemrég a Ripost-nak elárulta: felesége, Réka volt az, aki kirángatta onnan, ő ösztönözte rá, hogy álljon újra színpadra. Norbi sokáig érlelte a gondolatot, míg végül szeptemberben bejelentette: visszatér, újra edzéseket fog tartani!

Ahogy korábban, ezúttal is első sorban túlsúlyos embereket, illetve 40-50 év felettieket szeretne megmozgatni, egészséges életmód felé terelni.

– Megvoltak az első edzések – mesélte most a Borsnak Norbi. – Este 8-kor léptem színpadra, Réka edzése után. Voltak, akik az ő órája után maradtak ott, sok új arc volt, de voltak régi motorosok is. Egyikükön például a 2000-es Hősök Tornája programom pólója volt!

– Azt kell hogy mondjam: nem fáradtam ki! Negyvenperces edzést tartottam, és úgy éreztem, még kettő ilyet le tudtam volna nyomni utána! – fogalmazott Norbi, aki orvosai tanácsára ügyel rá, hogy a pulzusa ne szökjön túl magasra!

Norbi: Tombolt a közönség!

– Megnéztem a pulzusmérőt, átlagosan 130 volt a pulzusom, az egy egészséges érték zsírégető edzés közben. 500 kalóriát égettem el, az én 70 kilómhoz viszonyítva az szép eredmény.

Úgy érzem, kijöttem a mélypontról, most olyan jól vagyok, hogy még 5-10 évig is vállalhatnék edzéseket. Szerintem lenne rá igény.

Legutóbb például retro partit tartottam: az 1990-es évek magyar zenéi mentek, és a régi gyakorlatokat vettem elő. Tombolt a közönség! – lelkendezett a fitneszguru, aki elárulta, van még más is a tarsolyában:

– A jövő keddi edzésen egy 50 éves diétát fogok ismertetni, amit immár 40 éve én is követek, s ami az Update termékek alapján képezte. Fontos, hogy ne csak a mozgást, de a helyes étkezést is tanítsam – szögezte le Norbi, aki edzéseit teljesen ingyen tartja, sőt, elárulta: Réka nevével fémjelzett weboldalukon díjmentesen elérhető több tornázós videójuk is!

Hit és tudomány Norbi edzésein

A Bors kiszúrta: az egyik edzésen készült fotón Norbi keresztet visel a nyakában. A fitneszguru elárulta: ez nem véletlen.

– Az edzéseken két dolog mindig nálam van, ez a kereszt és a pulzusmérő: azaz a hit és tudomány! A keresztet még Rékától kaptam régebben, de csak egy éve kezdtem rendszeresen viselni.

Azóta minden nap imádkozom, és fontosnak tartom, hogy érezzem Krisztus jelenlétét a napjaimban, így az edzéseimen is

– árulta el Norbi, majd hozzátette: az elmúlt évek megpróbáltatásait könyv formában is szeretné majd a közönsége elé tárni, ám ez hosszú, aprólékos munka gyümölcse lesz.