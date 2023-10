Demcsák Zsuzsa hazudott? Súlyos vádak érték a műsorvezetőt

Demcsák Zsuzsa alaposan felkavarta az állóvizet, miután egy eljegyzési gyűrűt villantott meg az ujján pár hete. Azóta is mindenki azt próbálja kitalálni, hogy valóban eljegyezték-e a csinos műsorvezetőt, vagy csak Zsuzsa viccelte meg a követőit. Mondjuk az eléggé beszédes, hogy azt írta a fotóhoz: "És igent mondtam!"

Demcsák Zsuzsa átverte a rajongóit? Fotó: Bors

Milliárdos üzletemberről pletykálnak

Az eljegyzést próbáljuk parkolópályára tenni egy kicsit, és nézzük meg, ki lehet az, akivel összeboronálták a műsorvezetőt. Állítólag a férfival a munkája során ismerkedett meg, és rövid idő alatt olyan komolyra fordult a kapcsolatuk, hogy már a közös jövőt tervezik. Ha lehet hinni a pletykáknak, egy vidéki, igen sikeres üzletemberről van szó.

– Minket is megdöbbentett a hír, mert Zsuzsa még nyár végén is arról panaszkodott, hogy nem talál egy normális férfit. Hirtelen azonban belépett az életébe egy üzletember, akivel tudtuk, hogy találkozgatnak, de azt nem is sejtettük, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire komolyra fordul közöttük minden – mondta korábban Zsuzsa ismerőse az egyik napilapnak. Persze azóta sem derült fény a titokzatos lovag kilétére, és a műsorvezető sem szeretett volna beszélni róla.

Éppen ezért gyanakodnak a rajongók...

Íme, a fotók Demcsák Zsuzsa gyűrűiről Fotó: Facebook

"Szerintem kamu"

Na és akkor most, térjünk vissza az eljegyzéshez! A rajongók egyre szkeptikusabbak azzal kapcsolatban, hogy Zsuzsa ilyen gyorsan belement volna egy kapcsolatba. Ahogy azt is nehezen hiszik el, hogy valóban gyűrűt húztak az ujjára. Mármint lánykérés apropóján. Ezt támasztja alá az is, hogy a csinos kis ékszert már nem is hordja, ráadásul sokak szerint egy milliárdos üzletember "komolyabb" gyűrűt adott volna szerelmének. Na, meg persze a "reklám" felírat sem díszelgett volna a kép mellett.

Szerintem kamu. Csak meg kell nézni azt a gyűrűt. Kamaszgyerekek adnak ilyet, nem milliárdosok

– írta valaki a Redditen, akivel sokan egyetértettek.

– Nem gondolnám, hogy egy milliárdos üzletemberrel van együtt, ezt max ő vagy valaki kitalálta. Kezdjük ott, hogy a gyémánt úgy ragyogna akkor a kezén, hogy a csepelieket megvakítaná… Nagyon kamu szagú. Persze lehet, hogy egy jó médiafogás – fogalmazott egy másik netező.

De vajon mi lehet az igazság? Zsuzsa csak átverte a rajongókat?