Megszólalt a férfiakról a frissen elvált Demcsák Zsuzsa: "ami nagyon fontos, az a kémia"

Az idei tanév rendkívül fontos Demcsák Zsuzsa életében, hiszen a gyerekei nagy válaszút elé kerültek. Fia, Benedek idén lett nagykorú, lánya, Tamara pedig jövőre lesz tizennyolc éves.

Demcsák Zsuzsa és Krishan lassan egy éve váltak külön (Fotó: hot! magazin)

– Számunkra a tanulás nagyon fontos szerepet tölt be az életben, idén pedig már az egyetemi tanulmányaikkal és az azt megelőző felkészüléssel is egyre többet foglalkozunk. Mindkét gyerekem tudja, hogy a tanulás és a sport ad egy rendszert, egy fegyelmezettséget, ami később a munkához való hozzáállásban is megmutatkozik. A mai napig előfordul, hogy tanulok velük, főleg matekot, mert azt nagyon szerettem – kezdte a hot!-nak a műsorvezető.

„Demcsák Zsuzsa nem erőlteti az ismerkedést”

A Farm VIP műsorvezetője tavaly októberben jelentette be, hogy három év után elválik férjétől. Zsuzsa egyelőre úgy érzi, egyedül is teljes az élete.

– Nincsen bennem semmilyen para azzal kapcsolatban, hogy szorít az idő és mindenáron kell mellém valaki. Persze nyitott szemmel járok, de nem erőltetem az ismerkedést. Az online társkeresést például teljes mértékben kizárom, a klasszikus ismerkedésben hiszek – szögezte le. – Tudom, hogy a legtöbbször megszeppennek a férfiak attól, ha egy nő önálló, sikeres, ráadásul ismert is. Engem azzal lehet levenni a lábamról, ha valaki magabiztos. Ha nem bizonytalanodik el a személyiségemtől és a határozottságomtól. Kellő önbizalommal kell rendelkeznie, az egészen biztos. Ezenkívül szeretem, ha valakinek jó dumája van, meg nyilván, ami nagyon fontos, az a kémia.

A szerelem tehát még várat magára, de Zsuzsa ezt nem bánja, hiszen rengeteg az elfoglaltsága: a televíziós munkái mellett tréningeket is tart. A pihenés azonban számára is fontos.

– Engem a sport is nagyon feltölt, de bizony néha kell a passzív pihenés is, amikor csak ülök és bambulok a televízió előtt.

Viszont azt is észrevettem, hogy a házimunka egyfajta meditatív tevékenységem lett. Persze nem vágyom rá, de ha már benne vagyok, akkor kikapcsol.

Demcsák Zsuzsa társkeresőn nem ismerkedne (Fotó: hot! magazin)

„Mindig találok új kihívásokat”

Hamarosan elindul a TV2 reality-műsora, a Farm VIP negyedik évada, ami rengeteg izgalmat tartogat a nézők számára.

– Hiába vezetem ezt a műsort már sokadjára, mindig találok benne új kihívásokat. Már maguk a játékosok is azok, nagyon izgalmas, hogy kiből mit vált ki a verseny. Ez az évad ráadásul minden eddiginél hosszabb és fordulatosabb lesz – súgta meg Zsuzsa. – A forgatás egy több mint negyven napon át tartó felfokozott állapot: sosem tudjuk előre, mi fog történni. Izgalmas lesz, az biztos!

A legfrissebb hot! magazinban szokás szerint számos exkluzív sztártörténetet találnak (Fotó: hot! magazin)