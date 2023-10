Nehezen indult Curtis és Judy kapcsolata: "Nem gondoltuk volna, hogy eljutunk idáig!"

Amikor 2020 nyarán meglátták egymást, még nem tudhatták, hogy sorsfordító találkozás részesei. Eleinte csak ismerkedtek; idő kellett hozzá, hogy összecsiszolódjanak, hogy tökéletesen kiismerjék egymást. Az útjukon bizony voltak vargabetűk is, ám ma már biztosak lehetnek benne, hogy a sors is egymásnak teremtette őket.

Curtis és Judy elválaszthatatlan páros (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

– Már több, mint három éve vagyunk együtt, ez a három év kellett ahhoz, hogy teljesen jól összeszokjunk és megértsük egymást, főleg én Attit – magyarázta a hot! magazinnak a szerelmespár női tagja, Judy. – Velem könnyebb, vele nehézkesebb: ki kellett tapasztalnom, hogyan kell kezelnem. Soha nem fogom elfelejteni az első közös interjúnkat: ugyanígy a hot! magazinnak adtuk. Érdekes visszagondolni, hogy mennyire az elején voltunk, mennyire nem ismertük egymást. Jó itt ülni több, mint három év után, és azt mondani, hogy igen, most vagyunk ott, ahol szerettem volna, hogy legyünk.

Legyünk őszinték: nem gondoltuk volna, hogy eljutunk idáig. Beszélgettünk is erről: nem hittük, hogy a közös házról, a közös életünkről mesélünk majd

– árulta el a sportoló.

Curtis: „Féltettem magamat”

Főleg Curtis volt az, aki nehezen adta át magát a kapcsolatnak. Nem is tagadja: tartott attól, hogy megnyíljon, és hagyja belelátni az életébe a korábbi válogatott kosárlabdázót. A rap­per állítja: egykor sokat csalódott, és ez rányomta a bélyegét az első időszakukra.

Nincs olyan, ami megingatná a szerelmüket (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

– Féltettem is magamat. Nekem nehezebb volt Doncsi miatt is, szem előtt kellett tartanom, hogy kivel fogok összejönni, mert van egy kisfiam, és ha majd találkoznak, akkor olyan társ legyen mellettem, akihez nyugodt szívvel viszem.

Sokára mutattam be Doncsit, inkább egyedül mentem, ami rosszul is esett Judy-nak. De volt bennem egy fal, kivártam, hogy azt érezzem: ez működni fog

– ecsetelte.

Azóta már tudjuk: működik, és nemcsak a szerelmük, hanem a Judit és a kisfiú közötti kapcsolat is tökéletesnek mondható.

– Mindent elmond, hogy amikor Atti vitte az első fociedzésére Újpestre, és felvette az ovinál, akkor külön fel kellett hívniuk, mert Doncsi kérdezte, hogy ugye én is megyek. Szívmelengető, amikor ilyesmi történik.

Tudom, hogy ez azt jelenti, hogy számít rám, hogy ott legyek, mert fontos neki.

Egyéves volt, amikor először találkoztunk; jó, hogy az évek alatt eljutottunk oda, amit nagyon szerettem volna – gondolkodott el Judy.

„A régi elvek szerint élünk”

Az eddigi közös életében minden évben történt valami, ami meghatározó – legyen szó akár arról, hogy a rapper megnyerte a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsort vagy arról, hogy először szerepeltek főműsoridőben kettesben, a Nyerő Párosban. Az utóbbi szereplést mindketten nagyon várták, ugyanakkor izgultak is, hiszen nem tudhatták, hogyan fogadják őket a többiek, milyen a társaság – ma már azt is tudjuk, hogy nem volt mitől tartaniuk. Ráadásul egy új helyzetben is megmutathatták, hogy milyen szerepekre osztják a mindennapjaikat.

Mosok, főzök, takarítok, Judy után kell állandóan pakolnom mindent

– nevetett a rapper. – A viccet félretéve: nem vagyok olyan, hogy hazamegyek, és ledobom a cipőmet, az alsógatyámat meg behajítom a sarokba, de nálunk Judy végzi a házimunkát, egyszerűen azért, mert mondta, hogy ezt ő szeretné. Amikor összeköltöztünk, elkezdtem mosogatni, és rám szólt, hogy ne tegyem, mert úgyis újra elmosogat majd – emlékezett Attila.

– Evidens, hogy megcsinálok mindent, ebből nincs vitánk – vette át a szót Judit. – Nem mondok olyat, hogy fél évig én végeztem el minden házimunkát, most ő jön. Eszembe sem jut. Tudja, hogy én rendbe rakok mindent. Atti szereti is, ha kivasalom a pólóját, az ingét, ha kikészítem a ruháját a fellépések előtt. Mindig megkérdezem, hogy mit szeretne felvenni, megnézzük, hogy azon kell-e vasalni, összepakolok, berakok neki plusz parfümöt, haj­waxot, fogkefét, fogkrémet – mondta a kosárlabdázó, majd arra is kitért, hogyan osztják meg anyagilag a terheket.

Az elejétől kezdve közös kasszán voltunk, ez nem is volt kérdés.

A sportoló szavait a kedvese is megerősítette, ugyanakkor kicsit bővebb betekintést engedett a témába.

– Elő nem fordulhat, hogy Judy fizet egy vacsoránál. Persze volt már rá példa, de nálam evidens, hogy a férfi fizet.

A ré­gi elvek, a régi normák szerint élünk. A férfi megkeresi a pénzt, a férfi fizet.

Attól függetlenül a nő is dolgozik; Judy-nak a kosárlabdázás a munkája, azért kap fizetést.

„Még a szivarszobám hiányzik”

Idén aztán minden eddiginél nagyobb lépést tettek: felépítették első közös otthonukat, beköltöztek az álomházukba. Nyár óta ott laknak már, így van tapasztalatuk abban, hogy milyen a vidéki lét, a madárcsicsergés, a csillagos éjszakák.

Minden helyzetben kiegészítik egymást (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

– A jót könnyű megszokni. Boldogok vagyunk, hogy ezt közösen értük el, hogy lett egy ilyen gyönyörű házunk. Vágytunk rá, hogy olyan otthonunk legyen, ami mindenféle szempontból a nyugalom szigete. És ez tényleg az. Belaktuk, még a szivarszobám hiányzik, de az úgysem a házban lesz, hanem kint a kertben, mert elég nagy a telek.

Azt azért lakótelepi gyerekként nehéz volt megszokni, hogy csönd van

– részletezte a zenész.

A kosárlabdázó azt emelte ki, hogy egy régi életcélja valósult meg a költözéssel. Arról nem is beszélve, hogy Attila kisfia is imádja a nagy kertet, sőt lett már egy kiskutyájuk is.

Harmóniában és tökéletesen élünk együtt

– mondták egybehangzóan.

Lassan tehát minden összeáll, mint egy mozaikban: szerelem, otthon, jó élet, sikerek sora. Adódik a kérdés, hogy vajon egy közös gyerek vagy egy esküvő nem tenné-e még kerekebbé az egészet. Egyelőre azonban úgy vannak vele, hogy ráérnek még mindennel.

Azzal, hogy Judy vállalt még egy évet a kosárpályán, tolódik a gyerekprojekt.

Idén az volt a terv, hogy ha nem folytatja a kosárlabdát, akkor utazgatunk, letudom a tévés munkákat, és januártól nagyon sokat mentünk volna például Amerikába. Ez tolódik. Szeretnénk legalább egy évet csak együtt lenni. Judy-nak is szüksége van arra, hogy lezárja azt a rengeteg évet, amit edzéssel töltött, hogy végre ő is élvezze az életet, jól érezze magát – mondta Attila.

Egy gyerek iszonyatosan nagy meló

– erősítette meg a párja szavait Judy. – Tizenhét éve kosárlabdázom, se hétvégém, se hétköznapom nincs. Ez sok. Hirtelen beleugrani utána egy gyerekprojektbe: nem biztos, hogy ezt lelkileg, testileg vállalni tudnám. Mindenképp szeretnék egy nyugis időszakot, amikor „nem csinálok semmit”. Sehova nem kell sietnünk, bőven van időnk. Mindent meg szeretnék tenni azért, hogy később nyugodt családi életünk legyen.

Ha még két-három évig nem születik gyerekünk, akkor nem születik, ha öt évig, akkor öt évig. Ráérünk. Együtt szeretnénk megöregedni, így van időnk mindenre

– fogalmazott a sportoló.