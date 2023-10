Nem akárki vallott nyilvánosan szerelmet Curtisnek

Nagy dolgok történnek most Curtis háza táján. Szó szerint ott. Profi kosaras párjával, Barnai Judittal boldog kapcsolatban él, mi több, nemrégiben megvették első közös szerelmi fészküket is. Nos, ebben a kapcsolatban hivatalosan nem, de nem hivatalosan egy másik szerelem is megfér. Na, semmi "olyanra" nem kell gondolni. Ártatlan "férfiszerelemről" van itt csupán szó. Na de mit szól ehhez Judy?

Judit és Széki Attila, azaz Curtis évek óta alkot egy párt (Fotó: Máté Krisztián)

Nemcsak Judy, de Csuti is nagyon fontos neki

Curtis imád szaunázni, és most, hogy kész a házuk, a túlfűtött helyiség sem maradhatott el. Régi vágyát valósította Curtis azzal, hogy egy egyedi szaunát építtetett háza mellé. Büszkeségében lőtt is gyorsan egy képet erről.

Első szaunázás itthon

– írta ki a rapper fotója alá nagy mosollyal. A képet rengetegen méltatták, dicsérték a forró fakuckót, ahogyan Curtis szaunasapkáját is. Csuti, Curtis régi jó barátja is így tett.

– Megérdemled tesi! – szólt hozzá a képhez a barát, aki rögtön kapta a nem akármilyen visszajelzést. Curtisnek jól eshettek a régi barát kedves szavai, és egy valóságos szerelmi vallomással hálálta meg. Stílusosan, maradt a túlfűtött stílus is.

Szeretlek

– írta Curtis barátjának. Mire nem sokkal később a 90-es éveket idéző "detto" érkezett válaszként Kulcsár Edina exétől. Ezzel a "szerelmi" kör bezáródott, mely természetesen inkább egy ártatlan baráti csevej volt, mint bármi más. Judy-nak nincs miért aggódnia.