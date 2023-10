Ez igen: Curtis olyan ajándékot kapott a szerelmétől, hogy attól mindenki dob egy hátast – Fotó

A balhéival és remek zenéivel elhíresült rapper, Curtis már jó ideje együtt van Barnai Judittal, azaz Judie-val, akivel úgy tűnik, hogy nagyon boldogok együtt, hiszen nemrég együtt költöztek be az új házukba, amit szépen ki is csinosítottak már – sőt, egy rendkívül cuki kiskutyával is gazdagodott a családjuk.

Curtis és Judie nagyon boldogok együtt / Fotó: Máté Krisztián

Tényleg úgy néz ki, hogy nagyon egy hullámhosszon van Curtis és Judie, és ezt az is remekül bizonyítja, hogy a rapper párja olyasmivel ajándékozta meg őt, amitől valószínűleg mindenkinek leesik az álla, ugyanis biztos, hogy rengetegen szívesen elfogadnák azt, amivel Barnai Judit kedveskedett a szerelmének.

Azt kell mondanom, hogy Judie is kitett magáért a szülinapi ajándék terén. Szoboszlai Dominikkal összefogva megleptek Dominik aláírt mezével. Azt gondolom az eredeti aláírt Maradona mez mellett kiválóan fog mutatni a szivarszobámban!

– írta a poszthoz Curtis, aki egy képet is mellékelt az elképesztő ajándékról.

Szoboszlai Dominik jelenleg Magyarország egyik legfelkapottabb, leghíresebb focistája, főleg, mióta a Liverpool csodajátékosaként örökre büszkévé tett minket az utóbbi hetekben, gyakorlatilag az egész világ róla beszél, hogy mennyire remek sportoló – és ez még csak a kezdet, hiszen még hatalmas jövő áll előtte.

Itt lehet megtekinteni Curtis ajándékát: