Le fog esni az állad Bodrogi Gyula vagány sportkocsijától, ezt látnod kell – Fotó

Bodrogi Gyula imád vezetni, ezért autóval érkezett meg a Nemzeti Színház parkolójába, amely egyúttal jelképezte örök fiatalságát is, ugyanis a művész úr egy sötétkék cabrióval gördült be. A sportos autót Bodrogi néhány éve kapta ajándékba a fiáéktól. Úgy véli, amíg a szeme és a reflexei megengedik, ő ül a volán mögé.

A színházi próbára Bodrogi Gyula szélsebesen érkezett meg - Fotó: Szabolcs László

– Nemrég hosszabbították meg a jogosítványomat újabb három évre, jövőre lesz 60 éves az engedélyem. Ennyi év alatt egyszer sem okoztam balesetet, korábban, egy esetben viszont valaki belém jött. Szeretek vezetni, nem vadulok a volán mögött, de nem is tötyörgök – mesélte a hot!-nak.

A művész úrra Fortuna istenasszony is vigyáz, ugyanis annak idején volt egy érdekes esete, éppen az autózással kapcsolatban.

– Jöttem haza az autópályán, a fővároshoz közelítve látom a 100 km/h-s korlátozó táblát, lassítottam is, de ennek ellenére a rendőr megállított, mondtam neki, nem tud megfogni, mert időben láttam a jelzést, erre közli, hogy egy szakaszon viszont a 40-est nem vettem észre: mosolygott, és a jó szándékot látva nem büntetett meg – mesélte a színészlegenda.

A vadászat idén időhiány miatt eddig kimaradt a naptárából - Fotó: Szabolcs László

Bodrogi Gyulának a pihenés alatt is jár az agya

A művész úr nyáron sem pihent, ugyanis filmet forgatott, a Ma este gyilkolunk című krimivígjátékot. De egyébként sem híve a láblógatásnak:

– Nem volt időm igazán pihenni, de nincs is rá nagy képességem. Ahhoz el kell vonulni, ami nálam ritka, és nekem a pihenés alatt is jár az agyam valamin.

Otthon időnként pihengetek, esetleg leugrunk a tiszacsegei halászcsárdába a barátainkhoz. Nagy bánatomra most kimaradt a vadászat is, pedig már szeptember elejétől hívtak, de nem mehettem velük, mert hála istennek, dolgoztam, de majd bepótoljuk – árulta el.

Felmerül ebben a korban, hogy van-e olyan, ami kimaradt a művész úr életéből úgy szakmailag, mint a hétköznapokban. Vágyik-e megtenni olyat, amit eddig nem sikerült?

– Nincs bakancslistám sem szakmai, sem magánéleti értelemben. Utaztam sokat az életem során, Magyarországon belül ahová hívnak, még most is elmegyek. Szerepálmom sosem volt, mindig azt a szerepet, amit adtak, akartam a legjobban eljátszani. Olt Tamásék a Nagymester című színdarabot nekem írták jutalomjátékként. Abban, és a készülő filmben is egy idősödő színészt alakítok. Nem magamat játszom, hanem azt a karaktert, amit kér a rendező, persze van honnan merítenem, de a figurát én teremtem meg. Néha rádöbbenek, hogy fiatalabb öreget játszom, mint amilyen én már vagyok – mondta elgondolkodva.

Folyamatosan játszik több darabban, több színházban a mostani szezonban is - Fotó: Szabolcs László

„Nem komolyan dohányzom, csak pöfékelek”

Amióta tavaly Merkely Béla professzor úr megmentette az életét, jobban odafigyel magára, de például a cigarettát nem tette le.

– Nem vagyok függő, és nem komolyan dohányzom, csak pöfékelek, a mozdulat, a megszokás miatt kell csak.

A családomtól kaptam egy futópadot, azon szoktam sétálni, nem viszem túlzásba, de igyekszem odafigyelni magamra.

A párom, Angéla főz rám, tőlem tanulta. A konyhából már kitiltott, de csak azért, mert rendetlenséget csinálok, s mivel remekül főz, nem ellenkeztem. Az igazán ízes ételeket szeretem, igyekszik a kedvemben járni. Ő tartja észben azt a sok gyógyszert is, amit naponta ki kell adagolnia nekem. Ő az én őrangyalom – összegezte derűsen.

Újra főszerepben A színész a Nemzeti Színház Molnár Ferenc Egy, kettő, három… címmel most bemutatott darabjában a titkárt alakítja. – Molnár mindent tud a színházról, öröm játszani, és öröm megnézni is szerintem. Sok fiatal szerepel benne, szeretek velük színpadon lenni, végigkísérni a fejlődésüket, felfedezni, hogy ráéreznek valamire. Nem kérnek tanácsot, ez ma nem divat, nem az ő saruk ez, én mondok egyet s mást, de csak igen finoman adagolva – árulta el Bodrogi Gyula.